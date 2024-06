Ascolti tv lunedì 17 giugno: chi ha vinto tra la partita degli Europei 2024 Austria-Francia e Bardot

video suggerito

La prima serata di ieri, lunedì 17 giugno, ha offerto agli spettatori eventi sportivi, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la partita Austria-Francia degli Europei 2024. Canale5 invece la miniserie Bardot, che racconta la vita dell'attrice francese Brigitte Bardot. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel di ieri, lunedì 17 giugno.

La sfida degli ascolti tv tra Austria-Francia e Bardot

Rai1, nella prima serata di lunedì 17 giugno, ha lasciato spazio a un'altra partita degli Europei 2024. Dopo Italia-Albania e Serbia-Inghilterra, è stato il momento di Austria- Francia. Il match si è concluso con un 1-0 per i francesi, con goal di Wober al 38esimo minuto. La partita è stata vista da 5.545.000 spettatori pari al 29.8% di share.

Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della serie Bardot, che racconta la vita di una delle più grandi icone del cinema, Brigitte Bardot. A interpretarla la giovane Julia De Nunez. La miniserie è composta da sei episodi, divisi in tre puntate, e ripercorre l'intera vita della star, privata e lavorativa: dall'inizio come modella agli amori travolgenti e tormentati, passando per il cinema e arrivando al giorno in cui giovanissima provò a togliersi la vita. La prima puntata è stata vista da 1.777.000 spettatori con uno share del 10.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 i Dawn ha interessato spettatori 958.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 il film Twilight è la vita è stato visto 846.000 spettatori con il 5.4%di share. Su Rai3 Farwest ha suscitato l'interesse di 817.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha segnato 846.000 spettatori (6.5% share). Su La7 100 minuti- Roma città aperta è stata la scelta di 237.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi ha catturato l'attenzione di 604.000 spettatori e il 4% di share.