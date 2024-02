Ascolti tv lunedì 12 febbraio: chi ha vinto tra Mameli e il Grande Fratello Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, serie tv in onda su Rai 1 e il Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tutti i dati Auditel di lunedì 12 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Foto di Alfonso Signorini per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset e Endemol Shine Italy

La prima serata di lunedì 12 febbraio ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata di Mameli – Il ragazzo che sognò l'Italia, miniserie con Riccardo De Rinaldis Santorelli. Su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini. Italia1 ha proposto il film Fast & Furious 5. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Mameli – Il ragazzo che sognò l'Italia e il Grande Fratello

Nel corso della prima serata di lunedì 12 gennaio, Rai1 ha trasmesso Mameli – Il ragazzo che sognò l'Italia, miniserie con Riccardo De Rinaldis Santorelli, Amedeo Gullà, Neri Marcorè, Isabella Briganti e Barbara Venturato. (Qui le anticipazioni dell'ultima puntata in onda martedì 13 febbraio). La prima puntata della miniserie è stata seguita da 4.247.000 spettatori pari al 23.5% di share, vincendo la gara degli ascolti. Su Canale5, spazio a una nuova puntata del Grande Fratello. Eliminato Vittorio Menozzi. In nomination Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha registrato 2.407.000 spettatori con il 18.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il programma Mad in Italy con Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross che si è fermato a 655.000 spettatori pari al 3.7% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Farwest. La trasmissione condotta da Salvo Sottile è stata seguita da 784.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia1, in onda Fast & Furious 5. Il film con Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Elsa Pataky e Matt Schulze ha interessato 953.000 spettatori con il 5.5% di share. Infine, su Rete4 è andata in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro è stato seguito da 652.000 spettatori con il 4.4% di share.