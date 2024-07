Ascolti tv lunedì 1 luglio: chi ha vinto tra la partita Portogallo – Slovenia, Bardot e The Twilight Saga

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, lunedì 1 luglio, ha offerto agli spettatori eventi sportivi, film, serie tv e programmi di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio alla partita Portogallo – Slovenia valida per gli Europei 2024. Canale5 ha trasmesso l'ultima puntata della serie Bardot. Su Italia1 in onda The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di lunedì 1 luglio.

La sfida degli ascolti tv tra Portogallo – Slovenia, Bardot e The Twilight Saga: Breaking Dawn

Nel corso della prima serata di lunedì 1 luglio, Rai1 ha lasciato spazio a Portogallo – Slovenia. La partita degli Europei 2024 si è conclusa ai rigori con la vittoria della squadra di Cristiano Ronaldo. Il Portogallo ha avuto accesso ai quarti di finale. Boom di ascolti per il match che si è attestato come programma più visto della serata con 5.450.000 spettatori pari al 31.9% di share. Canale5 ha trasmesso l'ultima puntata di Bardot. La miniserie con Julia de Nunez, Victor Belmondo, Jules Benchetrit, Géraldine Pailhas e Hippolyte Girardot non ha brillato neanche nel finale: 1.223.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Italia1 spazio a The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1. Il film con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Peter Facinelli e Taylor Lautner è stato seguito da 723.000 spettatori con il 4.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 in onda Dawn – Sussurri nella notte. Il film con Brec Bassinger, Megan Best, Khobe Clarke, Joey McIntyre e Clara Alexandrova ha registrato 681.000 spettatori pari al 3.9% di share. Rai3 ha trasmesso Mai stati uniti. Il film con Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Anna Foglietta e Giovanni Vernia ha intrattenuto 1.102.000 spettatori pari al 6.2% di share. Rete4 ha lasciato spazio a Quarta Repubblica. il programma condotto da Nicola Porro è stato seguito da 744.000 spettatori con il 5.6% di share.