Ascolti tv giovedì 28 marzo: chi ha vinto tra Studio Battaglia 2 e Incastrati 2 Tutti i dati dell'Auditel per la serata di ieri giovedì 28 marzo. Su Rai1, la proposta era una nuova puntata di Studio Battaglia 2. Su Canale 5, in prima visione free, la seconda stagione di Incastrati con Ficarra e Picone.

La prima serata di ieri, giovedì 28 marzo, ha offerto ai telespettatori serie tv e fiction, programmi di intrattenimento e approfondimento, film. Su Rai1 è andato in onda il quinto episodio della seconda stagione di Studio Battaglia. Su Canale 5 è andato in onda il secondo episodio della seconda stagione di Incastrati, serie tv uscita originariamente su Netflix con Ficarra e Picone. Su Rai3, Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Su Rete 4, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Su La7, Piazzapulita con Corrado Formigli. Ecco tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra Studio Battaglia 2 e Incastrati 2

Su Rai1 è stato trasmesso il quinto episodio di Studio Battaglia 2, la fiction con Lunetta Savino, Barbara Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero: è stata vista da 3.386.000 spettatori con uno share pari al 20.2%. Su Canale 5, il secondo episodio della serie Incastrati 2 con Ficarra e Picone ha raggiunto 1.842.000 spettatori per uno share pari al 10.9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Ecco gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2, il sequel del film Creed sulla storia di Adonis Creed, figlio di Apollo Creed, franchise diretto di Rocky: 510.000 spettatori e share al 3%. Su Italia 1 Le iene presentano – Inside ha raccolto 1.214.000 spettatori per uno share pari all'8.7%. Il programma di approfondimento di Rete 4 Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio ha realizzato 942.000 spettatori per uno share pari al 6.9%. Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli, è la proposta di La7 del giovedì sera: 729.000 spettatori e share pari al 5.5%. Su Rai3 il programma di Geppi Cucciari Splendida Cornice ha realizzato spettatori e uno share pari al %. Su Tv8 il film Spider-Man: Far from Home è stato visto da 312.000 spettatori per uno share pari all'1.9%. Only Fun Comico Show è la proposta del Nove che realizza 711.000 spettatori e share pari al 4.1%.