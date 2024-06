video suggerito

Ascolti tv giovedì 20 giugno: chi ha vinto tra Spagna-Italia e il film Ghost Gli ascolti tv di giovedì 20 giugno: ecco chi ha vinto la sfida tra Rai1 con la partita degli Europei, Spagna-Italia, e il film Ghost-Fantasma su Canale 5. Stravince, ovviamente, il match degli azzurri: 12.3 milioni di spettatori e il 57.9% di share. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, giovedì 20 giugno 2024, ha intrattenuto i telespettatori con film, programmi di intrattenimento, approfondimento e tanto calcio. C'era la partita dell'Italia contro la Spagna ieri sera, su Rai1, persa dagli azzurri per 1-0 con autorete di Calafiori. Su Canale 5 è andato in onda un grande classico: il film Ghost – Fantasma con Patrick Swayze e Demi Moore. I risultati sono ovviamente più che positivi per la partita della nazionale azzurra.

La sfida tra Rai1 con la partita dell'Italia e Canale 5 con Ghost – Fantasma

La partita degli Europei, Spagna-Italia, terminata con il risultato di 1-0 per gli iberici, andata in onda su Rai1 in diretta stravince la serata degli ascolti tv. Ecco quanto ha fatto in termini di spettatori e share: 12.3 milioni per il 57.9% di share La storia di Sam Wheat e Molly, interpretati da Patrick Swayze e Demi Moore, in Ghost-Fantasma è stato visto da 1.477.000 spettatori e share del 7.9% su Canale 5.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Sulle altre reti: Il vigneto dell'amore, il film di David Weaver in onda su Rai2, è stato visto da 737.000 spettatori e uno share pari al 3.5%. Il film Ribelli, in onda su Rai3, è stato visto da 465.000 spettatori e uno share pari al 2.2%. Tutti pazzi per l'oro, in onda su Italia1, è stato visto da 556.000 spettatori e uno share pari al 3%. The Terminal, regia di Steven Spielberg con Tom Hanks in onda su Rete4, è stato visto da 384.000 spettatori e uno share pari al 2.3%. Su Tv8, il film La memoria del cuore è stato visto da 210.000 spettatori e uno share pari al 1.1%. Nove Comedy Club, in onda sul Nove, è stato visto da spettatori e uno share pari al %. Su La7, la miniserie con Alec Baldwin Il processo di Norimberga è stato visto da spettatori e uno share pari al %.