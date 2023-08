Ascolti tv domenica 6 agosto: chi ha vinto tra Scomparsa, Tim Summer Hits e La ragazza e l’ufficiale I dati Auditel di domenica 6 agosto. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la fiction di Rai1 Scomparsa, la serie di Canale5 La ragazza e l’ufficiale e Tim Summer Hits – The Best of su Rai2.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di domenica 6 agosto ha offerto agli spettatori serie tv, film e programmi di intrattenimento. Rai1 ha proposto la replica della fiction Scomparsa, mentre Canale5 ha puntato sulla serie televisiva La ragazza e l'ufficiale. Rai2 ha lasciato spazio alla musica di Tim Summer Hits – The Best of. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

La sfida tra Scomparsa e La ragazza e l'ufficiale

Rai1 ha trasmesso la replica della fiction Scomparsa. La serie tv con Vanessa Incontrada si concluderà il 13 agosto, quando gli spettatori potranno rivedere il gran finale. La puntata è stata seguita da 1.719.000 spettatori pari al 12.8% di share. Canale5 ha puntato su tre nuovi episodi de La ragazza e l'ufficiale. La serie con Kıvanç Tatlıtuğ e Farah Zeynep Abdullah ha interessato 1.634.000 spettatori con il 13.7% di share. Dunque, ha registrato la share più alta della serata. Rai2 ha intrattenuto gli spettatori con la musica più amata dell'estate, grazie alla puntata speciale Tim Summer Hits – The Best Of con Andrea Delogu e Nek. L'evento musicale è stato seguito da 1.001.000 spettatori con l’8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste e i relativi dati Auditel. Rai3 ha proposto una replica del documentario Le ragazze, che ha interessato 707.000 spettatori con il 5.2% di share. Italia1 ha lasciato spazio a due episodi della serie televisiva FBI: Most Wanted, che sono stati seguiti da 840.000 spettatori con il 6% di share. Rete4 ha trasmesso Una festa esagerata. Il film diretto da Vincenzo Salemme con lo stesso Salemme e Massimiliano Gallo è stato seguito da 544.000 spettatori con il 4% di share. Infine, su La7 sono andati in onda due episodi della serie Miss Marple che hanno registrato 243.000 spettatori con il 2.4% di share.