Tim Summer Hits 2023 – The best of: la scaletta della puntata speciale, cantanti e ospiti del 6 agosto

Domenica 6 agosto va in onda, sempre in prima serata su Rai 2, TIM Summer Hits – The Best of: un appuntamento speciale per rivivere alcuni dei momenti più belli ed emozionanti della kermesse canora condotta da Andrea Delogu e Nek. Una serata speciale, con la musica di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali che, puntata dopo puntata, si sono esibiti sul palco di Piazza del Popolo a Roma e di Piazzale Fellini a Rimini. Un’occasione per regalare al pubblico a casa l’opportunità di rivivere la magica atmosfera del live, cantando ancora una volta i successi dell’estate 2023.

Tra i contenuti del Best Of di TIM Summer Hits, anche alcuni momenti salienti del backstage, che quest’anno è stato presieduto da Gli Autogol. Inoltre, non mancheranno i collegamenti clou con il box di Rai Radio 2, presieduto nelle tappe romane da Ema Stokholma e a Rimini da Mariolina Nicotera Simone, in arte LaMario.

La scaletta di Tim Summer Hits Best of per la puntata del 6 agosto

Gli artisti che saranno protagonisti di questa ultima serata di TIM Summer Hits, da Roma e da Rimini, saranno: ACHILLE LAURO, ALFA, ANA MENA, ANGELINA MANGO, ANNA, ANNALISA, ARTICOLO 31, AVA, BLANCO, BRESH, CAPO PLAZA, COMA_COSE, DIODATO, ELODIE, ELETTRA LAMBORGHINI, EMIS KILLA, EMMA,FABIO ROVAZZI, FEDEZ, FOLLYA, GIORGIA, GUÈ, MADAME, MARCO MENGONI, MARRACASH, MAX PEZZALI, MERK & KREMONT, ORIETTA BERTI, PAOLA & CHIARA, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RENGA NEK, ROCCO HUNT, RONDODASOSA, ROSA CHEMICAL, TANANAI, TEDUA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONY EFFE.

Tim Summer Hits 2023 – best of stasera in tv, gli orari e dove vederlo

La puntata speciale andrà regolarmente in onda su Rai2, in prima serata, a partire dalle 21.20. Per chi vuole, sarà anche possibile seguire la trasmissione su Rai Radio2, sempre a partire dalle 21.20. TIM Summer Hits – best of, sarà visibile in contemporanea in streaming su RaiPlay. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv. Un progetto innovativo capace di valorizzare i 4 partner dell’evento: TIM – title sponsor, Suzuki – Auto del TIM Summer Hits, Carrefour e Canta Tu.