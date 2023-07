Tim Summer Hits 2023 stasera su Rai2, la scaletta della quarta serata a Rimini: cantanti e orari Stasera, in prima serata su Rai2, va in onda il quarto appuntamento del Tim Summer Hits. Alla conduzione Andrea Delogu e Nek, in diretta da Piazza Fellini a Rimini. Ecco la scaletta degli artisti che si esibiranno e dove poter seguire la serata.

A cura di Elisabetta Murina

Stasera, domenica 14 luglio, si tiene il quarto appuntamento del Tim Summer Hits 2023. L'evento musicale dell'estate andrà in onda su Rai2 e si svolgerà in diretta da Piazza Fellini a Rimini, dopo tre settimane a Roma. I conduttori saranno ancora una volta Andrea Delogu e Nek, che quest'anno ha preso il posto di Stefano De Martino. Nel backstage il trio di Youtuber Gli Autogol, che accoglieranno gli artisti prima e dopo le esibizioni. Ecco la scaletta dei cantanti, che comprende nomi come Angelina Mango, Elettra Lamborghini, Blanco, Annalisa, e dove seguire la serata.

La scaletta con le canzoni del Tim Summer Hits 2023 in Piazza Fellini

Tanti i nomi della musica italiana che saliranno sul palco del Tim Summer Hits nel corso della quarta serata, da artisti famosi a livello internazionale ad ex allievi di talent come Amici e X Factor, che hanno conquistato il pubblico. Ecco tutti i nomi della serata (non in ordine di uscita):

Aka 7even

Alexia

Ana Mena

Angelina Mango

Annalisa

Blanco

Ciccio Merolla

Claude

Coma_Cose

Diodato

Elettra Lamborghini

Emma

Gabry Ponte e Hosanna

e Gaia

LDA

Mara Sattei

Nina Zilli

Olly

Paola & Chiara

Raf

Renga e Nek

e Rocco Hunt

Tananai

Tommaso Paradiso

Tony Effe.

Dove e a che ora vedere la quarta puntata del Tim Summer Hits

Il Tim Summer Hits 2023 andrà in onda su Rai 2, in prima serata, e in contemporanea su Rai Radio 2. Nel corso della puntata, infatti, saranno numerosi i collegamenti con il box della radio che sarà presieduto, come ormai da tradizione, da Ema Stokholma. Sarà quindi possibile seguire l'evento sintonizzandosi su Rai2, su Rai Radio 2 o anche in streaming, collegandosi direttamente al sito di Rai Play.