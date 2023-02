Ascolti tv: chi ha vinto tra Resta con me e Lo Show dei Record con Gerry Scotti La serata televisiva di domenica 26 febbraio 2023 è stata contraddistinta dal secondo appuntamento con la nuova fiction Resta con me, con Francesco Arca e Mario Di Leva e una nuova puntata dello show di Gerry Scotti. In palinsesto, anche Massimo Giletti e Fabio Fazio. Scopriamo chi ha vinto.

La serata televisiva di domenica 26 febbraio 2023 è stata contraddistinta dal secondo appuntamento con la nuova fiction Resta con me, con Francesco Arca e Mario Di Leva. Gli ascolti tv premiano la nuova fiction ambientata a Napoli che resiste al calo fisiologico: il secondo appuntamento raggiunge il 20.9% di share. Bene i talk show con Che tempo che fa (tra gli ospiti, Gianni Morandi) che fa il 12.9% e il talk di Massimo Giletti, Non è l'Arena, in crescita (7.2%).

Gli ascolti tv di domenica 26 febbraio 2023

Nella serata di ieri, domenica 26 febbraio 2023, vince la fiction di Rai1 Resta con Me. Questi i dati: 3.830.000 spettatori netti pari al 20.9% di share. Il secondo programma più visto è su Canale 5, Lo show dei record, in leggero calo rispetto a una settimana prima: 2.376.000 spettatori netti per il 14.3% di share. Il terzo programma più visto è, in termini di share, Che Tempo Che Fa, visto da 2.698.000 spettatori netti per il 12.9% di share; il segmento Che tempo che fa – Il tavolo è stato visto da 1.673.000 spettatori netti per il 10.6% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Bene il talk show condotto da Massimo Giletti su La7, Non è l'Arena, registrato da 1.034.000 spettatori netti per il 7.2% di share. Il film Red 2, in onda su Italia1, è stato visto da 1.028.000 spettatori netti per il 5.4% di share. La serata di Rai2 dedicata alle serie tv: N.C.I.S. Los Angeles è stata vista da 817.000 spettatori netti per il 3.9% di share; a seguire, la serie tv Blue Bloods ha raggiunto 701.000 spettatori netti per il 3.5% di share. Il talk show di Rete 4, Zona Bianca, è stato visto da 512.000 spettatori netti per il 3.5% di share. Su Tv8, 4 Hotel fa registrare 497.000 spettatori netti (2.9%). Sul Nove Sento la Terra Girare fa registrare 236.000 spettatori netti per l'1.3% di share.