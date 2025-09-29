Ascolti TV 28 settembre: chi ha vinto tra Amici e Domenica In, la sfida tra La ruota della fortuna e Affari tuoi
Gli ascolti TV di domenica 28 settembre. Il palinsesto televisivo ha offerto serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Canale5, la prima puntata della nuova edizione di Amici che si è scontrata con Domenica In. Maria De Filippi ha battuto Mara Venier: 23% contro il 13.6% di share. In prima serata, la sfida tra la fiction di Rai1 Balene e la serie turca di Canale5 La notte nel cuore. In access prime time Affari tuoi di Stefano De Martino al 23.2% di share contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti al 25.8% di share. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri domenica 28 settembre.
La sfida degli ascolti TV tra Amici e Domenica In. Il 28 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici. Maria De Filippi ha presentato la nuova classe, tra ballerini e cantanti. La puntata ha vinto nella sua fascia di programmazione con 2.812.000 spettatori pari al 23% di share. Subito dopo Amici, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin è stato seguito da 2.131.000 spettatori pari al 23% nella prima parte, mentre i Giri di Valzer sono stati seguiti da 1.788.000 spettatori pari al 19.8% di share. Rai1 ha lasciato spazio, sempre a partire dalle ore 14:00, a una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier raccontato i protagonisti di Ballando con le stelle, ma si è occupata anche del caso di Garlasco, poi l'intervista ai genitori di Paolo Mendico, il quattordicenne che si è tolto la vita dopo avere subito bullismo per anni. La puntata è stata seguita da 1.513.000 spettatori con il 12.2% nella prima parte e 1.390.000 spettatori con il 13.6% nella seconda parte. Ha registrato, dunque, un calo rispetto alla scorsa puntata che aveva registrato i seguenti dati: 1.831.000 spettatori con il 17.1% nella prima parte e 1.411.000 spettatori con il 14.6% nella seconda parte.
La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time in onda la consueta sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Nel gioco dei pacchi di Rai1 condotto da Stefano De Martino ha giocato Angelo dall'Abruzzo. La puntata è stata seguita da 4.185.000 spettatori con il 23.2% di share. Si accorcia la distanza da Canale5. La nuova puntata de La ruota della fortuna ha registrato 4.653.000 spettatori pari al 25.8%. Gerry Scotti e Samira Lui, commossi, hanno consegnato il premio di 200mila euro alla concorrente Veronica.
Gli ascolti TV di Balene e La notte nel cuore. La prima serata di domenica 28 settembre è stata caratterizzata dalla sfida tra due serie tv. Rai1 ha proposto la fiction Balene con Veronica Pivetti e Carla Signoris, che ha vinto la serata con 2.830.000 spettatori pari al 18.5% di share (qui le anticipazioni della terza puntata in onda il 5 ottobre). Canale5 ha risposto con la fiction turca La notte nel cuore, che è stata seguita da 2.383.000 spettatori con il 17.5% di share (qui le anticipazioni della prossima puntata in onda giovedì 2 ottobre).
Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha proposto la serie N.C.I.S. che è stata seguita da 593.000 spettatori con il 3.3% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Presa Diretta. Il programma condotto da Riccardo Iacona ha interessato 993.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia1, Le Iene Show. Il programma, che ha registrato 1.006.000 spettatori con il 9% di share, si è anche occupato delle minacce di morte ricevute da Simona Ventura. Su Rete4, in onda Fuori dal coro di Mario Giordano, che ha intrattenuto 607.000 spettatori con il 5.1% di share. La7 ha proposto il film Unfaithful – L'amore infedele., che ha registrato 342.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Tv8, I delitti del BarLume è stato seguito da 277.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove, Enrico Brignano Show ha interessato 562.000 spettatori con il 3.7% di share.