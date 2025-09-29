Ascolti TV 28 settembre: chi ha vinto tra Amici e Domenica In, la sfida tra La ruota della fortuna e Affari tuoi

Gli ascolti TV di domenica 28 settembre. La sfida pomeridiana tra Amici e Domenica In: Maria De Filippi ha battuto Mara Venier. In prima serata, ha vinto la fiction di Rai1 Balene contro la serie di Canale5 La notte nel cuore. In access prime time Affari tuoi di Stefano De Martino al 23.2% di share, La ruota della fortuna di Gerry Scotti al 25.8% di share. Tutti i dati Auditel di ieri domenica 28 settembre.

Gli ascolti TV di domenica 28 settembre. Il palinsesto televisivo ha offerto serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Canale5, la prima puntata della nuova edizione di Amici che si è scontrata con Domenica In. Maria De Filippi ha battuto Mara Venier: 23% contro il 13.6% di share. In prima serata, la sfida tra la fiction di Rai1 Balene e la serie turca di Canale5 La notte nel cuore. In access prime time Affari tuoi di Stefano De Martino al 23.2% di share contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti al 25.8% di share. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri domenica 28 settembre.

La sfida degli ascolti TV tra Amici e Domenica In. Il 28 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici. Maria De Filippi ha presentato la nuova classe, tra ballerini e cantanti. La puntata ha vinto nella sua fascia di programmazione con 2.812.000 spettatori pari al 23% di share. Subito dopo Amici, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin è stato seguito da 2.131.000 spettatori pari al 23% nella prima parte, mentre i Giri di Valzer sono stati seguiti da 1.788.000 spettatori pari al 19.8% di share. Rai1 ha lasciato spazio, sempre a partire dalle ore 14:00, a una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier raccontato i protagonisti di Ballando con le stelle, ma si è occupata anche del caso di Garlasco, poi l'intervista ai genitori di Paolo Mendico, il quattordicenne che si è tolto la vita dopo avere subito bullismo per anni. La puntata è stata seguita da 1.513.000 spettatori con il 12.2% nella prima parte e 1.390.000 spettatori con il 13.6% nella seconda parte. Ha registrato, dunque, un calo rispetto alla scorsa puntata che aveva registrato i seguenti dati: 1.831.000 spettatori con il 17.1% nella prima parte e 1.411.000 spettatori con il 14.6% nella seconda parte.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time in onda la consueta sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Nel gioco dei pacchi di Rai1 condotto da Stefano De Martino ha giocato Angelo dall'Abruzzo. La puntata è stata seguita da 4.185.000 spettatori con il 23.2% di share. Si accorcia la distanza da Canale5. La nuova puntata de La ruota della fortuna ha registrato 4.653.000 spettatori pari al 25.8%. Gerry Scotti e Samira Lui, commossi, hanno consegnato il premio di 200mila euro alla concorrente Veronica.

Gli ascolti TV di Balene e La notte nel cuore. La prima serata di domenica 28 settembre è stata caratterizzata dalla sfida tra due serie tv. Rai1 ha proposto la fiction Balene con Veronica Pivetti e Carla Signoris, che ha vinto la serata con 2.830.000 spettatori pari al 18.5% di share (qui le anticipazioni della terza puntata in onda il 5 ottobre). Canale5 ha risposto con la fiction turca La notte nel cuore, che è stata seguita da 2.383.000 spettatori con il 17.5% di share (qui le anticipazioni della prossima puntata in onda giovedì 2 ottobre).

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha proposto la serie N.C.I.S. che è stata seguita da 593.000 spettatori con il 3.3% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Presa Diretta. Il programma condotto da Riccardo Iacona ha interessato 993.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia1, Le Iene Show. Il programma, che ha registrato 1.006.000 spettatori con il 9% di share, si è anche occupato delle minacce di morte ricevute da Simona Ventura. Su Rete4, in onda Fuori dal coro di Mario Giordano, che ha intrattenuto 607.000 spettatori con il 5.1% di share. La7 ha proposto il film Unfaithful – L'amore infedele., che ha registrato 342.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Tv8, I delitti del BarLume è stato seguito da 277.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove, Enrico Brignano Show ha interessato 562.000 spettatori con il 3.7% di share.