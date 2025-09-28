Balene, anticipazioni terza puntata del 5 ottobre: Milla chiede il divorzio, rivelato l’ultimo amante di Adriana

Balene terza puntata 5 ottobre: Milla chiede il divorzio a Walter, Evelina e l’amica scoprono l’identità dell’ultimo amante segreto di Adriana. Torna Ettore Congias e i conti di SOS Balene sono in rosso.

Le anticipazioni della terza puntata di Balene – Amiche per sempre in onda domenica 5 ottobre. I nuovi episodi della serie tv con Veronica Pivetti e Carla Signoris andranno in onda alle ore 21:30 su Rai1.

Anticipazioni puntata Balene – Amiche per sempre del 5 ottobre

Le anticipazioni della terza puntata di Balene – Amiche per sempre in onda domenica 5 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Milla ha preso la sua decisione: non c'è più spazio per tentennamenti o ripensamenti. La donna incarica Cesare di consegnare a Walter i documenti per il divorzio, segnando definitivamente la fine del loro matrimonio. Una scelta che arriva dopo le scoperte degli episodi precedenti e che cambierà per sempre gli equilibri familiari.

Le indagini di Milla ed Evelina sulla morte di Adriana proseguono senza sosta al Conero. Le due amiche concentrano la loro attenzione su Pancotti, il vicino di casa scontroso che aveva litigato con Adriana prima della sua morte. L'uomo, proprietario dello stabilimento che aveva affittato le bombole alla vittima, sembra il sospettato perfetto. Tuttavia, quando viene interrogato, fornisce un alibi dettagliato che sembra scagionarlo completamente, lasciando le due investigatrici improvvisate di nuovo al punto di partenza. Nel frattempo, Flaminia ed Emanuele vivono momenti di grande complicità durante un pomeriggio spensierato al parco avventura insieme a Zina. L'atmosfera idilliaca si spezza quando lui confessa di avere un appuntamento con Susanna, gettando nuove ombre sul loro rapporto che sembrava finalmente decollare.

La scoperta dell'ultimo amante e i problemi di SOS Balene

Evelina, dopo un confronto intenso e liberatorio con Riccardo, decide di compiere un gesto simbolico ma significativo: si concede un nuovo tatuaggio dedicato ad Adriana. Un segno tangibile di una rinascita interiore che la aiuta a elaborare il lutto e a guardare al futuro con occhi diversi. Ma è mentre riordinano insieme la casa al Conero che Evelina e Milla fanno la scoperta più sconvolgente. Nascosta tra gli effetti personali dell'amica, trovano una dedica speciale che rivela finalmente l'identità dell'ultimo amante segreto di Adriana. Una rivelazione che apre scenari completamente nuovi e getta una luce diversa sugli ultimi mesi di vita della donna.

La situazione si complica ulteriormente quando emerge che al momento della morte di Adriana, i conti dell'associazione SOS Balene erano pesantemente in rosso. A peggiorare il quadro, sui social media esplode una polemica devastante per la misteriosa sparizione della raccolta fondi dell'associazione. Il tesoriere Stefano nega categoricamente qualsiasi irregolarità, ma i sospetti che aleggiavano già intorno all'organizzazione si fanno sempre più concreti. Chi ha messo le mani sui soldi destinati alla protezione delle balene?

Il ritorno di Ettore Congias sconvolge Evelina

Sul fronte lavorativo, Walter si trova ad affrontare una situazione esplosiva: la protesta degli operai del pastificio dopo la vendita mancata. L'uomo cerca disperatamente una via d'uscita e crede di averla trovata quando riesce a individuare un potenziale investitore. Ma riuscirà davvero a salvare l'azienda di famiglia? Emanuele, intanto, scopre che Zina ha abbandonato il basket per dedicarsi alla danza. La notizia lo manda su tutte le furie e l'uomo si scaglia contro la madre e Flaminia, colpevoli di avergli nascosto questa importante decisione riguardante sua figlia. Un confronto che metterà a dura prova i rapporti familiari.

Ma la sorpresa più grande per Evelina arriva dall'accademia: torna il nome di Ettore Congias, l'ex che aveva spezzato il cuore della professoressa. L'uomo è stato scelto come tutor per i progetti di fine anno, rendendo inevitabile un incontro che Evelina avrebbe voluto evitare. Nonostante il turbamento, la donna decide di affrontare la situazione e accetta di incontrarlo. Come reagirà davanti all'uomo che l'aveva fatta tanto soffrire? Un'altra sorpresa attende i protagonisti e riguarda Carlotta, l'ex compagna di Riccardo, il cui ritorno nella vita dell'uomo potrebbe complicare ulteriormente la situazione sentimentale già intricata tra i personaggi principali.