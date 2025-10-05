Balene, anticipazioni ultima puntata del 12 ottobre: Milla ed Evelina fanno un’ultima sconcertante scoperta

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Balene – Amiche per sempre in onda domenica 12 ottobre. I nuovi episodi della serie tv con Veronica Pivetti e Carla Signoris andranno in onda alle ore 21:30 su Rai1. La verità su Adriana non è emersa del tutto e, infatti, Evelina e Milla continuano ad indagare, finché non vengono a conoscenza di una cosa inaspettata. Nel frattempo le due amiche devono fare i conti anche con i loro rispettivi trascorsi sentimentali. Anche Flaminia, forse, inizia a chiedersi se non prova qualcosa per Emanuele.

Anticipazioni puntata Balene-Amiche per sempre del 12 ottobre

Milla vorrebbe salvare il pastificio pensando di produrre una pasta per bambini ed Evelina le dà un suggerimento, è così che nascono le Balenine. I Cappiello, quindi, fanno un'esposizione in hotel per chi vuole comprare il prodotto, Milla convince i suoi operai con una proposta inattesa. Emanuele permette a Zina di fare il saggio di danza, convinto da Flaminia che ha lasciato il pastificio accettando un'offerta di lavoro. Riccardo non vuole rinunciare ad Evelina, ma il loro equilibrio vacilla anche per il ritorno di Congias. Milla è combattuta tra Cesare e Walter. Intanto le due amiche scoprono altre informazioni su Adriana e non possono che rassegnarsi.

Evelina e Milla scoprono l'ultima verità su Adriana

Il nuovo formato di pasta non attira i clienti e anche un'occasione con un compratore cinese non va in porto per un errore. Congias sembra interessato ad Evelina tanto da volerla aiutare nell'esposizione delle sue opere, e intanto Carlotta sembra propensa a riavvicinarsi a Riccardo. Emanuele e Susanna stringono ancora di più il loro rapporto, lui la invita al saggio della figlia, come nota Flaminia che inizia ad essere gelosa. Tra Milla e Walter ritorna una certa tranquillità, cosa che non accade ad Evelina e Riccardo che devono gestire il loro passato. Flaminia si dichiara ad Emanuele. Nel frattempo Milla ed Evelina fanno un'ultima scoperta su Adriana.