Balene Amiche per sempre: trama, cast e puntate della fiction di Rai1 con Veronica Pivetti e Carla Signoris

Balene Amiche per Sempre è la nuova serie tv di Rai 1 che inizia domenica 21 settembre. In quattro puntate, racconta la vita di Evelina e Milla, interpretate da Veronica Pivetti e Carla Signoris, che si ritrovano anni dopo un litigio. La fiction è ambientata ad Ancora: le anticipazioni, la trama e il cast.

Inizia domenica 21 settembre 2025, in prima serata su Rai1, la nuova fiction Balene – Amiche per sempre, che vede Veronica Pivetti e Carla Signoris protagoniste. Tratta dal romanzo Balene di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, la nuova serie televisiva in quattro puntate racconta la storia di due amiche, Evelina e Milla, che si ritrovano dieci anni dopo un litigio, al funerale di un'amica dell'Università. Ambientata ad Ancona, è un mix tra dramedy e commedia.

Le anticipazioni della prima puntata 21 settembre 2025 di Balene

Nella prima puntata di Balene – Amiche per sempre di domenica 21 settembre, in prima serata su Rai1, andranno in onda i primi due episodi, Giù nell'abisso e Risalire. Nel primo, due amiche di vecchia data, Evelina e Milla, si rincontreranno dopo anni, al funerale della loro amica Adriana, morta in un incidente. Decideranno di aiutare il vedovo Fosco nella vendita di una casa, ma qualcosa andrà storto. Emergerà il sospetto che la morte di Adriana non sia stata un incidente. Nel secondo episodio, Evelina e Milla avvieranno la loro indagine dopo aver scoperto che il computer di Adriana è scomparso. Milla, stanca di vivere nell'ombra del marito infedele, rivendicherà il ruolo di presidente del pastificio. Una festa in Accademia farà emergere l'attrazione tra Evelina e Riccardo.

Dove è stata girata la serie Balene – Amiche per sempre

Prodotta da Rai Fiction e FastFilm in collaborazione con Marche Film Commission, la fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris nei panni di Evelina e Milla è ambientata nella Regione Marche: le scene sono state girate tra Ancona e la riviera del Conaro.

La trama della fiction di Rai 1

La fiction racconta la ritrovata amicizia tra Evelina e Milla che, dopo essersi riviste a un funerale di una loro amica dell'Università, si uniranno per scoprire le cause della morte dell'amica, che per tutta la vita aveva studiato con attenzione le balene e i loro comportamenti. Unite dal desiderio di scoprire la verità, dovranno affrontare segreti e sfide personali, riscoprendo la forza della loro amicizia di lunga data. La serie è tratta dal romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, Balene.

Il cast con Veronica Pivetti e Carla Signoris

Veronica Pivetti e Carla Signoris sono le protagoniste della nuova serie tv di Rai1. A loro, si aggiungono nel cast Manuela Mandracchia, Giorgio Tirabassi e Paolo Sassanelli che interpretano i compagni delle due protagoniste. Poi ancora Laura Adriani che veste i panni della figlia di Milla, e Filippo Schiccitano, il figlio di Evelina

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Balene Amiche Per Sempre andrà in onda su Rai 1, ogni domenica sera in prima serata, per quattro puntate. In ogni puntata saranno trasmessi due episodi, dalla durata di circa 70 minuti l'uno. Di seguito le domeniche di Rai1 occupate dalla serie tv: