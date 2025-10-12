Balene – Amiche per sempre 2 si farà? Cosa sappiamo su un’ipotetica seconda stagione

Balene-Amiche per sempre è arrivata alla sua ultima puntata, domenica 12 ottobre. La fiction di Rai1 ha avuto un buon riscontro da parte del pubblico che, quindi, si chiede se ci sarà o meno una seconda stagione.

Questa sera, domenica 12 ottobre, va in onda l'ultima puntata della fiction Balene -Amiche per sempre, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. Il pubblico, quindi, vuole sapere se ci sarà una seconda stagione. Le due amiche hanno scoperto un'ultima verità su Adriana, che quindi va a chiudere un cerchio in merito al caso irrisolto della sua scomparsa. Un finale della storia, quindi, ci sarebbe, stando anche alla conclusione del libro da cui è tratta la fiction di Rai1.

Balene – Amiche per sempre 2 si farà o non si farà?

I quattro appuntamenti domenicali con la fiction di Rai1 sono stati particolarmente apprezzati dal pubblico che, infatti, ha regalato dei buoni risultati in termini di ascolti tv. La domanda più frequente, quindi, arrivati all'ultima puntata della fiction, riguarda la possibilità che ci sia una seconda stagione. Balene – Amiche per sempre, è tratto in realtà da un racconto lungo pubblicato da Giunti, per la collana Terzo Tempo. Il libro si chiude in maniera piuttosto inequivocabile, ragion per cui non sarebbe prevista una seconda stagione della fiction. Le ideatrici della storia, Barbara Cappi e Grazia Giardiello, con all'attivo diversi progetti come autrici di vari programmi televisivi, hanno partecipato anche alla sceneggiatura della serie, ma non si sono espresse sulla possibilità che possa esserci un secondo capitolo.

C'è da dire, però, che la coppia formata da Veronica Pivetti e Carla Signoris ha funzionato e non poco sullo schermo, come dimostrato anche dalla costanza con cui il pubblico ha seguito le loro avventure. Non è da escludere, quindi, che la Rai possa valutare l'ipotesi di mantenere la struttura narrativa del racconto, per poi lavorare su nuove avventure che le due possano seguire insieme, sebbene il loro riavvicinamento e l'innesco di tutta la storia è la scomparsa della loro comune amica Adriana, una volta chiarito quel punto, quindi, potrebbero essersi esaurite anche le motivazioni per continuare con nuovi episodi.