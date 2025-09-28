Veronica vince 200mila euro a La ruota della fortuna, Gerry Scotti si commuove per l’emozione: “Sono felice”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Ruota della Fortuna ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gerry Scotti commosso a La Ruota della fortuna. Il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime annunciando la vincita di Veronica. La concorrente, originaria di Ponteacco (Udine), operaia di professione in un'azienda che si occupa di sistemi di misurazioni laser, ha vinto 200mila euro al gioco finale. A commuoversi in studio anche Samira Lui.

Gerry Scotti si commuove a La ruota della fortuna, il video

Nella puntata del 28 settembre de La Ruota della fortuna, Veronica ha dimostrato fin da subito la sua bravura. La concorrente ha battuto la campionessa in carica ed è arrivata dritta al gioco finale, in cui ha indovinato tutte e tre le parole del tabellone. L'argomento era ‘gola' e la giovane operaia ha indovinato consecutivamente le definizioni "Uno dei sette vizi capitali", "Se arrossata può far male", "Quella del gran canyon è gigantesca".

Nella busta scelta c'erano 200mila euro. Gerry Scotti si è emozionato nel leggere a Veronica la cifra vinta, tanto che con le lacrime agli occhi non è riuscito nemmeno a finire la frase: "Sono felice che sia capitato a una giovanissima operaia che viene a La Ruota della Fortuna a vince 200mila euro". Poco dopo anche Samira Lui si è commossa: "Che emozione, se lo merita davvero". "È stata una delle più brave", commenta il conduttore mentre la vincitrice abbraccia il fidanzato.

Le altre vittorie memorabili a La Ruota della Fortuna

Non è la prima volta che Gerry Scotti e Samira Lui si commuovono in diretta a La Ruota della Fortuna. Era infatti già successo nella puntata dello scorso 21 settembre, quando il concorrente Fabio aveva vinto 100 mila euro. "È stata una bella puntata. Io sono emozionato, felice, forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita di commuoverci assieme", aveva detto il conduttore annunciando la vincita e non riuscendo a trattenere le lacrime. In un'altra occasione invece aveva esultato insieme a Barbara, la prima vincitrice assoluta di questa edizione, che si era portata a casa la macchina in palio.