Ascolti TV 22 settembre: i dati di Temptation Island e poi e poi, chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

La sfida degli ascolti TV tra Temptation Island e poi e poi… e il film Tutto a posto. Nella prima serata di lunedì 22 settembre, Rai1 ha lasciato spazio al film Purché finisca bene – Tutto a posto con Michele Di Mauro, Susy Del Giudice, Mariana Lancellotti e Antonio Gerardi. Canale5 ha lasciato spazio alla seconda e ultima puntata di Temptation Island e poi e poi… Filippo Bisciglia ha svelato come sono andate le cose tra le restanti coppie: Angelo e Mariaconcetta; Sonia Mattalia e Alessio Loparco; Sonia e Simone e Valentina e Antonio.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Lunedì 22 settembre, in access prime time, in onda la consueta sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Nel gioco di Rai1 condotto da Stefano De Martino ha giocato Beatrice Bernucci dalla Liguria. La concorrente ha vinto 75mila euro, ma nel suo pacco c'erano 300mila euro. Su Canale5, una nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Boss in Incognito con Elettra Lamborghini. Rai3 ha lasciato spazio a Lo stato delle cose, programma condotto da Massimo Giletti. Italia1 ha proposto il film Killer Elite. Su Rete4 l'approfondimento di Quarta Repubblica con Nicola Porro. Su TV8, Il giustiziere della notte. Sul Nove, Little Big Italy. Su La7, La Torre di Babele.