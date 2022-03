Ascolti tv, 18 regali ha battuto Più forte del destino La storia vera di Elisa Girotto, raccontata nel film 18 regali con Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli, ha vinto la gara degli ascolti tv del 16 marzo.

La storia vera di Elisa Girotto, raccontata nel film 18 regali con Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli, ha vinto la gara degli ascolti tv del 16 marzo. Per Rai1 basta il 13.7%. Su Canale 5, Più forti del destino resta all'11.6%. Italia1 fa il 9.3% con "Le Iene". "Chi l'ha visto?" mantiene la media spettatori con il 9.2%. Vediamo nel dettaglio tutte le proposte della tv generalista.

Gli ascolti tv del 16 marzo 2022

La gara degli ascolti tv di mercoledì 16 marzo 2022 è stata vinta da 18 regali. Il film, in prima tv ha realizzato 2.712.000 spettatori netti per uno share complessivo pari al 13.7%. La fiction in onda su Canale5 Più Forti del Destino ha invece fatto registrare 2.252.000 spettatori netti per uno share complessivo dell'11.6%. Bene Chi l'ha visto? con 1.766.000 spettatori netti per il 9.2%. Le Iene, in onda su Italia1, ha conquistato 1.417.000 spettatori netti per il 9.3% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Sulle altre reti, Controcorrente – Prima Serata ha visto un netto di 803.000 spettatori per il 5%. Balla coi lupi, in onda su Rai2, è stato visto da 710.000 spettatori netti per il 4.2% di share. Atlantide – Storie di Uomini e Mondi ha fatto registrare 720.000 spettatori netti per il 4.8% di share. 4 Hotel, in onda su Tv8, è stato visto da 316.000 spettatori netti per l'1.7% di share. Mr. and Mrs. Smith è stato seguito da 351.000 spettatori netti per l'1.8% di share.

La storia di Elisa Girotto

Elisa Girotto è la mamma trevigiana morta a 40 anni in seguito a un cancro al seno. La donna apprese la diagnosi il giorno prima di dare alla luce sua figlia Anna. Quando capì che purtroppo non c'era nulla da fare, pensò a 18 regali da dare a sua figlia, una ogni anno, così che a ogni compleanno la bambina potesse ricevere una carezza della sua mamma.