Arriva la prima gaffe della regia del Grande Fratello, i concorrenti sentono tutto e scatta la censura

È iniziata la nuova edizione del Grande Fratello. E poche ore dopo è già arrivata la prima gaffe della regia. Gli autori non si sono resi conto che l’audio del confessionale si sentiva anche nella casa. I concorrenti e gli spettatori hanno sentito tutto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 29 settembre ha avuto inizio la nuova edizione del Grande Fratello. Al timone Simona Ventura. La nuova avventura televisiva della conduttrice è partita da 2.813.000 spettatori con il 20.4% di share. Poche ore dopo l'inizio della diretta è già arrivata la prima gaffe della regia. Un autore che parlava in confessionale con Donatella Mercoledisanto, non si è reso conto che l'audio era aperto con la casa e tutti gli inquilini stavano ascoltando.

L'autore del Grande Fratello parla con Donatella Mercoledisanto in confessionale. All'improvviso nella casa è stata sentita distintamente la voce di uno degli autori che accoglieva la concorrente Donatella Mercoledisanto in confessionale: "Ciao Donatella, benvenuta". La voce maschile, poi, sembrava spiegare ai suoi colleghi: "L'ho chiamata io, l'ho chiamata io". Quindi ha cercato di aiutare la gieffina con un piccolo problema che sembra abbia riscontrato: "Tu stai cercando il tuo beauty giusto? Aspetta un secondo". Intanto, la regia inquadrava i concorrenti che si guardavano tra di loro in silenzio. Sul viso l'espressione di chi si chiedeva se fosse autorizzato ad ascoltare quella conversazione.

L'audio è aperto nella casa, scatta la censura. La prima gaffe, dunque, è arrivata poco dopo la fine della diretta della prima puntata del Grande Fratello 2025. A un certo punto, dalla regia si sono accorti che i concorrenti del reality condotto da Simona Ventura stavano ascoltando la conversazione che stava avvenendo in confessionale. E di conseguenza anche gli spettatori da casa stavano sentendo tutto. Così, è scattata la prima censura dell'audio, che è stata prontamente intercettata dall'attentissimo pubblico del programma di Canale5. La strada è ancora lunga, dunque ci sarà tempo e modo per oliare questi meccanismi. La seconda puntata è prevista per lunedì 6 ottobre.