Aras Senol vincerà l'Isola dei Famosi 2024 secondo i lettori di Fanpage.it Stando al sondaggio di Fanpage.it, i lettori hanno indicato Aras Senol come vincitore dell'Isola dei Famosi, che si chiuderà con la puntata finale di mercoledì 5 giugno 2024.

L'Isola dei Famosi si avvia alla conclusione di una edizione abbastanza tormentata, sia sul piano dei contenuti che su quello degli ascolti tv. Ma nella finale del 5 giugno, a partire dalle 21.20 su Canale 5, ci sarà comunque un vincitore. Vladimir Luxuria decreterà il naufrago che solleverà il trofeo di vincitore di quest'anno. Stando al sondaggio di Fanpage.it, il vincitore sarà Aras Senol.

Il sondaggio di Fanpage.it sul vincitore dell'Isola dei Famosi

Alla domanda "Chi vuoi che vinca l'Isola dei Famosi 2024" il naufrago e attore di Terra Amara ha rappresentato la scelta di quasi il 39% dei votanti: Aras Senol vincerà l'Isola dei Famosi per i lettori di Fanpage.it. In seconda posizione c'è Artur Dainese con il 21% delle preferenze mentre al terzo posto c'è Alvina Verecondi Scortecci con l'11% di preferenze. In parità, entrambi con il 10% delle preferenze, ci sono Edoardo Stoppa e Edoardo Franco, quest'ultimo in nomination proprio con Aras Senol. Chiude la classifica Samuel Peron con il 9% di preferenze. Vedremo se queste preferenze saranno rispettate.

Quanto guadagna il vincitore dell'Isola dei Famosi

Il montepremi per il vincitore dell'Isola dei Famosi 2024 equivale a un totale di 100.000 euro ma, come per le passate edizioni, metà della cifra sarà devoluta in beneficenza. Al vincitore dell'Isola dei Famosi, quindi, spetterà un premio di 50.000 euro. A questo montepremi finale va aggiunto anche il cachet e tutto quanto è frutto di eventuali accordi previsti per la partecipazione a ogni puntata. Questa somma, il cachet, non è uguale per tutti ma è variabile a seconda degli accordi che sono stati presi dai singoli concorrenti prima di partecipare al reality show condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti con l'inviata Eleonoire Casalegno da Cayo Cochinos.