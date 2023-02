Antonino Spinalbese gela Ginevra Lamborghini: “A Pomezia ci andrà da sola, non so neanche dove sia” Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha spiegato di non avere idea di cosa intenda Ginevra Lamborghini quando dice che una volta uscito dalla casa andranno insieme a Pomezia: “Non so neanche dove sia”.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 6 febbraio, Ginevra Lamborghini ha avuto modo di interagire brevemente con Antonino Spinalbese. L'ex gieffina ha ammesso che ci fosse il suo zampino dietro l'aereo volato sulla casa in occasione del compleanno del concorrente. Lo striscione recitava: "Nino, noi due sappiamo". Ma cosa sanno? Alfonso Signorini ha indagato, ma la reazione che Spinalbese ha avuto in diretta è stata diversa rispetto a quella esibita con Andrea Maestrelli.

Ginevra Lamborghini e la proposta ad Antonino Spinalbese

Alfonso Signorini ha chiesto quale fosse il senso della frase "Noi due sappiamo". Ginevra Lamborghini si è rivolta ad Antonino Spinalbese: "Ma ti ricordi un po’ di tempo fa ti dissi in veranda che per il tuo compleanno, il primo febbraio, saremmo andati a Pomezia. Dal momento che io non potevo venirti a prendere per portarti a Pomezia ti ho scritto ‘noi due sappiamo’, perché sai che appena esci un giro a Pomezia ce lo andremo a fare. Te l’ho soltanto ricordato". Dal canto suo, Antonino Spinalbese ha detto di avere apprezzato il gesto.

Antonino Spinalbese gela Ginevra Lamborghini

Andrea Maestrelli, dopo la puntata, ha chiesto ad Antonino Spinalbese: "Che roba è Pomezia?". Perché appare evidente che si tratti di una sorta di messaggio in codice tra i due concorrenti. Nino, tuttavia, ha spiegato: "Non ne ho idea, non so neanche dove sia". E Andrea: "Potrebbe essere…paracadute? Là fanno i lanci". Ma Spinalbese ha ribadito di non conoscere il significato di quell'invito:

Non lo so, mi ha detto che doveva andare a Pomezia e credo che non ci sia niente in realtà a Pomezia. Mi sa che ci andrà da sola a Pomezia. Mi sa di sì. A Pomezia…

Non è da escludere che il concorrente stia fingendo di non sapere nulla per mantenere riservato l'accordo tra lui e Ginevra Lamborghini.