Antonella Moretti non è stata invitata nello studio dell'Isola dei famosi dopo il ritiro, l'appello a Mediaset Antonella Mosetti, Spadino, Angelo Famao, Camilla Giorgi e Nunzio Stancampiano non sono stati invitati nello studio dell'Isola dei famosi per le dirette settimanali dopo la decisione di ritirarsi. L'appello del fratello dell'ex di Non è la Rai: "Ingiusto, mia sorella stava male".

A cura di Stefania Rocco

L’Isola dei famosi ha deciso di utilizzare il pugno duro con i concorrenti rinunciatari. I naufraghi che hanno scelto di ritirarsi prima del previsto, infatti, non avranno la possibilità di essere in studio in occasione delle dirette settimanali. Una sorta di “punizione” da parte del programma che, comprensibilmente, non ha gradito la scelta di un numero sempre più numeroso di naufraghi di abbandonare il gioco di fronte alle prime avversità. A non avere la possibilità di commentare le puntate dallo studio saranno coloro che hanno abbandonato fino a oggi: Antonella Mosetti, Spadino, Angelo Famao, Camilla Giorgi, Nunzio Stancampiano e Leonardo Brum.

L’appello del fratello di Antonella Mosetti

A ribellarsi contro la decisione di Mediaset di impedire agli ex naufraghi l’ingresso in studio è stato Massimiliano, fratello di Antonella Mosetti, che a MowMag ha reso nota la decisione della rete di non invitare i concorrenti rinunciatari. “Antonella non è stata invitata e non lo trovo affatto giusto”, ha tuonato l’uomo, "ha abbandonato il gioco per un motivo molto serio: sta ancora affrontando il dolore per la perdita di nostro padre, venuto a mancare lo scorso dicembre dopo quattro anni di malattia progressiva. Negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate visibilmente, fino al giorno in cui ci ha lasciati. Lei gli era legatissima, avevano un rapporto quasi simbiotico, e questa ferita non si è ancora rimarginata. (…) E ci tengo a precisare: Antonella non si è inventata una scusa per andarsene, ha lasciato perché stava davvero male”.

Il fratello di Antonella Mosetti: “Altri naufraghi entrano ed escono dall’infermeria”

“Mia sorella è stata poco furba perché invece di ritirarsi, avrebbe potuto fare la spola avanti e indietro dall’infermeria”, ha aggiunto Massimiliano secondo cui tale tecnica sarebbe ab vilmente utilizzata dai naufraghi ancora in gioco, “Sto vedendo, per esempio, che Teresanna Pugliese lo fa spesso. Come, negli ultimi giorni, anche Carly e Dino Giarrusso. Ecco, quella è una buona strategia per andarsene senza ritirarsi: tra mosquitos – Antonella è piena di bolle, soprattutto sulle braccia! -, mancanza di cibo e colpi di calore, i medici del reality trovano sempre e inevitabilmente qualche valore sballato. A furia di tornarci, i dottori possono benissimo decidere di mandarti a casa perché non sei nelle condizioni fisiche di proseguire il gioco. Così eviti ‘l’onta’ del ritiro. Ma mia sorella è troppo onesta per fare una cosa del genere. Appena non ce l’ha più fatta, pur provando a resistere, non si è prestata a giochetti e ha deciso di abbandonare”. Infine, una stoccata nei confronti di Spadino e Stancampiano: “Gli altri due avranno pensato che fosse più conveniente guadagnare con serate in discoteca o con le attività sui social, evitando così la fatica e le difficoltà del reality”.