"Se non ci date del cibo, andiamo via", le minacce di Nunzio e Spadino alla produzione dell'Isola: cosa è successo La notte prima di lasciare l'Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano e Spadino hanno minacciato la produzione del programma per avere del cibo, violando così le regole. Alcuni naufraghi hanno sentito una discussione dai toni piuttosto accesi e anche Veronica Gentili ha parlato di minacce.

A cura di Elisabetta Murina

Frezza La Fata/ IPA

Nunzio Stancampiano e Spadino si sono ritirati dall'Isola dei Famosi 2025. Poco dopo Camila Giorgi, i due Giovani hanno annunciato in diretta, nella puntata del 21 maggio, la decisione di abbandonare il reality soprattutto a causa della fame. La notte prima della diretta, hanno violato le regole chiedendo del cibo alla produzione. Ecco cosa è successo e la verità sulle presunte minacce ai membri del programma.

Nunzio e Spadino chiedono cibo alla produzione: cosa è successo

Alcuni naufraghi, in particolare Carly Tommasini e Omar Fantini, hanno sentito Nunzio e Spadino parlare con gli autori e, stando alle loro testimonianze, la discussione avrebbe avuto toni piuttosto accesi. La modella ha infatti raccontato: "Li abbiamo sentiti parlare con gli autori riguardo la loro difficoltà nel sopportare la fame. Abbiamo sentito tutti la frase ‘se non ci date da mangiare, ce ne andiamo‘. I toni erano accesi". "Le regole erano chiare e sono state accettate, questo è il senso principale del programma", ha spiegato Loredana Cannata.

Nunzio e Spadino smentiscono le minacce per il cibo

Durante la diretta, Veronica Gentili ha voluto parlare di quanto accaduto la notte prima della puntata, sentendo anche il parere di alcuni naufraghi e poi dei due direttamente coinvolti. La conduttrice ha spiegato: "Avete chiesto alla produzione di mangiare, minacciando che se non fosse stato così vi sareste ritirati. Lo trovo ingiusto nei confronti degli altri naufraghi. L'Isola non è un albergo".

Entrambi, sia Nunzio che Spadino, hanno precisato che non si è trattato di minacce ma solo di una richiesta fatta alla produzione in attesa di una barca che li portasse via. "Ieri abbiamo chiesto una barca, non è arrivata e abbiamo chiesto un pasto. È stata usata la parola minaccia, ma non fa parte dei miei comportamenti", ha precisato l'ex ballerino di Amici.