Antonella Fiordelisi: “Gegia senza cervello, vendicherò Marco Bellavia nominando quella strafottente” Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi non ha intenzione di perdonare Gegia per il modo in cui si è approcciata alla fragilità di Marco Bellavia. La concorrente promette vendetta.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è sul piede di guerra. La concorrente è stata tra i pochi a sostenere Marco Bellavia, ascoltandolo e confortandolo nei suoi momenti di fragilità. Dopo la strigliata di Alfonso Signorini, la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Ciacci, Fiordelisi non ha potuto fare a meno di notare che accanto a chi si è pentito, c'è chi continua a sostenere di non aver fatto alcuno sbaglio. In particolare, Antonella è apparsa infastidita dal comportamento di Gegia.

Antonella Fiordelisi contro Gegia

Già durante la puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si era scagliata contro Gegia, evidenziando lo scarso tatto con cui si era approcciata a Marco Bellavia, pur essendo una psicologa:

A una persona che non sta bene dici: "Non stai bene, esci da questa casa"? Hai detto così. Sei una persona insensibile. Te lo dico da giorni, non ci arrivi, non ci arrivi. O sei insensibile o sei senza cervello. Hai studiato psicologia e vai a dire a una persona che non sta bene: "Tu non stai bene". E cosa hai studiato? È come un bambino a cui tutti quanti a scuola dicono: "Non stai bene, devi uscire dalla classe e poi cambia scuola".

Nella notte, dopo la diretta, ha ribadito di trovare assurdo che Gegia abbia pianto per l'eliminazione di Giovanni Ciacci, ma non per "quello che ha fatto a Marco". E ha continuato: "Ve lo sto dicendo da giorni che è esagerata, credo che non abbia il cervello o la sensibilità. Non ha capito, non ci arriva".

Leggi anche Gli sponsor prendono le distanze dal GF Vip dopo l'abbandono di Marco Bellavia

La concorrente del GF Vip pronta a vendicare Marco Bellavia

Antonella Fiordelisi, poi, si è confidata con Edoardo Donnamaria e si è detta pronta a vendicare Marco, dando la sua nomination a coloro che non si sono pentiti di quanto fatto, prima fra tutti Gegia:

Io non dimentico tutte le cose che hanno fatto a Marco, anche se alcuni sono pentiti e altri no. Inizierò da quelli strafottenti come Gegia. Come mai si è messa a piangere quando è uscito Giovanni Ciacci e non si è messa a piangere per le cattiverie che ha detto a Marco?

Edoardo ha replicato: "Ma Gegia è rinco**ionita, non capisce un caz**". E Antonella ha concluso: "Li nominerò tutti. Vendicherò Marco, non ti preoccupare. Iniziamo da Gegia. Mi dispiace ma sono vendicativa, non posso fingere di non esserlo. Inizierò da Gegia, avrei voluto nominarla già stasera".