Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli al GF Vip: “Fatti curare, sei troppo invidiosa” Nuovo scontro al GF Vip tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: mentre organizzavano i giochi le due concorrenti si sono battibeccate, “Fai sempre le stesse cose, non rovinare la serata a tutti. Sei l’unica che litiga con tutta la casa”, lo sfogo della concorrente spagnola contro la sua inquilina.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del GF VIP ieri sera si è scatenato un nuovo battibecco tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, rivali ormai nella casa di Cinecittà. I concorrenti erano tutti in salotto, organizzavano il party a tema baci e dediche d'amore quando le due Vippone si sono scontrate: "Fatti curare, quanto sei invidiosa?", le accuse della Fiordelisi.

Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

Ieri sera i concorrenti del GF VIP hanno organizzato la festa Giapponese: le donne della casa avevano il compito di "dare ordini" ai loro inquilini maschi, così si è scatenato lo scontro tra le due Vippone. Tra gli obblighi, anche alcuni che, secondo Oriana, avrebbero trovato Antonella in disaccordo a causa della sua gelosia nei confronti di Edoardo Donnamaria. "Io pensavo che non volessi giocare, ho detto non ti farà piacere" sarebbero state le parole provocatorie della concorrente spagnola,"Le ho viste le cose che avete scritto, vanno bene. Ovvio che il mio ragazzo non lo fa, tesoro, ti pensi che si bacia con tutte voi? Lo so che tu godi", la replica piccata. "È scema questa", l'offesa di Antonella. "Tu sei scema, pensi che ti stiamo invitando quando in realtà sei fuori dal gioco, non giochi mai", la replica della Marzoli. "Ma non ti agitare, ti rendi conto quanto sei invidiosa? Schiatta di meno, per favore" ha continuato Antonella. "Ma chi ti invidia? Non mi piace il tuo ragazzo, mi sta simpatico. Gli voglio bene", la replica.

Entrate in camera, hanno continuato a battibeccare. "Sei l'unica che litiga con tutta la casa, fatti due domande", le parole di Oriana. "Che persona, mamma mia. Ogni tanto pensi a quello che dici?", la replica di Antonella. "Fatti due domande. Fai sempre le stesse cose, non rovinare la serata" ha concluso la Marzoli prima che Antonella lasciasse la stanza.

Leggi anche Attilio Romita protagonista di uno striptease al Gf Vip Game Night

Lo sfogo di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli quando Antonella Fiordelisi ha lasciato la stanza ha spiegato alle sue inquiline: "Se non lanciasse frecciatine, per me potrebbe giocare. Deve sempre rovinare i momenti carini. Non abbiamo pensato a lei perché sappiamo che lei non vuole baciare nessuno. Lei ha iniziato". Sarah Altobello, che è amica di entrambe, ha cercato di giustificare l'influencer campana: "Sei l'unica che la sopporta e allora portatela", la replica di Oriana.