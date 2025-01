video suggerito

Anticipazioni Amici 24, puntata del 2 febbraio: "Un allievo vola al Serale, una ballerina eliminata" Le anticipazioni della puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 2 febbraio, dalle 14 su Canale5. Un allievo ammesso al Serale e una ballerina eliminata: le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv.

A cura di Gaia Martino

Oggi, venerdì 31 gennaio 2025, è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 2 febbraio 2025, dalle 14 su Canale5. I giovani allievi proseguono la loro corsa verso il Serale a suon di sfide e compiti assegnati dagli insegnanti Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: ogni esibizione, a questo punto dell'edizione, potrebbe essere decisiva per i concorrenti. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, infatti, un allievo è riuscito a ottenere il pass per il Serale, mentre una ballerina è stata eliminata.

Le anticipazioni della puntata di Amici del 2 febbraio

SuperGuidaTv ha diffuso le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda domenica 2 febbraio 2025, dalle 14 su Canale5, registrata oggi pomeriggio. Nicolò ha eseguito la sua sfida e l'ha superata: Anna Pettinelli ha deciso di consegnargli la maglia del Serale, si legge. Non è andata bene, invece, la sfida per Giorgia. La ballerina ha perso, è stata eliminata e al suo posto è entrata nella scuola una ballerina di nome Asia.

Nella squadra di Emanuel Lo sarebbe entrato un nuovo ballerino di nome Francesco. Nella gara di ballo Daniele si sarebbe classificato primo, seguito da Chiara e Francesca. Ultimo invece Antonio. La gara di canto, invece, avrebbe visto Antonia al primo posto, seguita da Deddè e Senza Cri. Ultimo, invece, TrigNO: il cantante per questo motivo finisce in sfida, insieme ad Antonio.

Gli ospiti del pomeridiano di Amici di domenica 2 febbraio

Maria De Filippi per la puntata del pomeridiano di Amici di domenica 2 febbraio 2025 ha scelto di ospitare un allievo della ventesima edizione del talent, Tancredi. Le anticipazioni rivelano che i giudici delle gare in studio, invece, saranno Samantha Togni per quella di ballo, Luca Argentero e Giusy Ferreri per quelle di canto.