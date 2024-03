Anita Olivieri su Paolo Bonolis svela: “Mio fratello dava ripetizioni a sua figlia” Nella casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha svelato un piccolo retroscena che riguarda la sua famiglia e Paolo Bonolis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

348 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anita Olivieri sembra non badare più alle telecamere e, nella casa del Grande Fratello, si lascia andare a confidenze talvolta spiacevoli – come quelle delle ultime ore sull'ex fidanzato Edoardo Sanson – oppure aneddoti su volti noti del piccolo schermo. In queste ore, ha svelato un retroscena che riguarda la sua famiglia, in particolare il fratello Leandro, e il conduttore Paolo Bonolis.

Cosa ha detto Anita Olivieri su Paolo Bonolis

Anita Olivieri stava chiacchierando con i concorrenti del Grande Fratello mentre era intenta a lavare i piatti. Alessio Falsone le ha chiesto quale sia il suo pensiero su Paolo Bonolis. La gieffina, allora, ha raccontato che suo fratello conosce il conduttore: "Bonolis mi piace. Mio fratello faceva ripetizioni alla figlia. Sì, l'ha scoperto andandoci. Lui gli ha aperto la porta". Il fratello di Anita, è Leandro Olivieri. Gli spettatori del reality condotto da Alfonso Signorini lo conoscono perché, nelle scorse puntate, ha fatto una sorpresa alla sorella, raggiungendola nella casa.

Chi è Leandro Olivieri, fratello di Anita

Anita Olivieri è legatissima al fratello Leandro. Di lui, nella casa, ha detto: "È sempre stato il più intelligente". Insieme a lui ha affrontato la dolorosa fase della separazione dei loro genitori. Leandro si è dovuto assumere tante responsabilità. Lo ha descritto come un uomo coraggioso e in gamba, a volte distante per lavoro. Il fratello di Anita Olivieri è attivamente impegnato nella difesa dell'ambiente. Come racconta su Instagram, gira l'Italia per pulire le spiagge: "Giro l’Italia in bicicletta per pulire le spiagge, conoscere e riunire tutte le persone che, come me, vogliono salvare il mondo". E racconta, poi, i suoi viaggi e i suoi incontri sui social cercando di sensibilizzare le persone a fare altrettanto.