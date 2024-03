Anita Olivieri, le lacrime e la crisi con Garibaldi. Signorini: “Temi la fama? Magari non ti fila nessuno” Puntata del Grande Fratello intensa per Anita Olivieri, quella trasmessa lunedì 4 marzo. La concorrente è stata rimproverata da Alfonso Signorini, ha affrontato la rottura con Giuseppe Garibaldi e ha pianto per le parole di Beatrice Luzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 4 marzo, Alfonso Signorini è tornato a parlare della crisi nell'amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Sullo sfondo, il dubbio che il rapporto si sia incrinato anche per la vicinanza di Anita ad Alessio Falsone. In diretta il confronto tra i protagonisti di questa vicenda.

Il rimprovero di Alfonso Signorini

Negli ultimi giorni, è circolato un video in cui Anita Olivieri diceva a Massimiliano Varrese, che l'idea di andare al cinema e di essere avvicinata da chi la riconosce la infastidisce: "Mi pesa che mi possano rompere". A riguardo, Alfonso Signorini ha commentato:

Benedetta figlia, almeno ti pesasse una volta uscita di qua. La fama è la fama. Devi solo ringraziare. Mica ce l'ho con te. Magari uscite dal Grande Fratello e non vi si fila nessuno. Non è così scontato. Vedo che voi continuate a fare una serie di elucubrazioni. Andateci piano. Il Grande Fratello non è la casa delle opportunità, le opportunità ve le create da soli. Vuoi recitare la parte dell'incompresa anziché dire che hai detto una cavolata.

Anita Olivieri chiude con Giuseppe Garibaldi

Alfonso Signorini ha chiesto ad Anita Olivieri come mai non riesca più a vedere Giuseppe Garibaldi come un caro amico. La concorrente ha replicato:

Ho sempre cercato di parlare con lui, prima di litigare. Però prima della puntata viene da me dicendo di voler risolvere, poi vede le clip e fa lo show. Quindi Alfonso per me basta. A lui interessa il giudizio delle persone, cerca l'approvazione. Dovrebbe godersi il nostro rapporto, senza ansia. Abbiamo sempre parlato dei nostri problemi, glielo avevo detto che avevo iniziato a vivere in modo pesante il nostro rapporto.

Giuseppe Garibaldi non è sembrato dello stesso parere: "Lei rigira la frittata, è brava a farlo. Ho visto che parlava in sauna o al tavolo, dicendo che io ho nominato Alessio perché sono geloso".

Anita Olivieri piange dopo le parole di Beatrice Luzzi sul suo conto

Beatrice Luzzi, in un video trasmesso durante la puntata, ha criticato aspramente Anita Olivieri, dicendo che si è dimostrata senza cuore, perché ha messo da parte Giuseppe Garibaldi proprio quando stava male: "È cattivissima". Simona Tagli le ha fatto eco: "Mi è sembrata perfida". Anita, una volta tornati in diretta, è scoppiata a piangere:

Beatrice è una persona che non si autoanalizza mai, le consiglio uno psicologo quando uscirà perché ne ha bisogno. Io stavo per uscire per causa sua. Io non ho più parlato di lei, non ho più messo bocca, lei continua a parlare di me. Tutto quello che dice di me è quello che pensa di se stessa. Io sono cresciuta, ho lavorato su me stessa, lei è rimasta come è entrata.

Ma Beatrice, per nulla impietosita, ha continuato per la sua strada: "Dopo avere stritolato Giuseppe, lo butta, lo getta, è un comportamento ingeneroso e cattivo. Lei non fa parlare nessuno, anche quando discuteva con Giuseppe. Faccio un grande in bocca al lupo a Riccardo (il fidanzato di Anita Olivieri, ndr)". Olivieri era incredula: "È vergognoso. Io non rispondo, sono una persona migliore". Anche Alessio Falsone ha reputato eccessiva Beatrice:

Lo trovo vile. Penso che Giuseppe sappia ragionare con la sua testa. Il rapporto può essersi incrinato, ma può essere recuperabile. La vita non finisce quando finisce il Grande Fratello. A me sembra che Anita abbia delle giuste motivazioni per allontanarsi da Giuseppe, la sua gelosia.