Anita Mazzotta rientrerà nella casa del Grande Fratello? Cosa sappiamo sull’ipotesi del suo ritorno

Anita Mazzotta ha abbandonato la casa del Grande Fratello per motivi personali. Alcune fonti contattate da Fanpage.it hanno tracciato lo scenario attuale: la concorrente non è ancora del tutto fuori dal reality condotto da Simona Ventura.

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Anita Mazzotta stava costruendo un bel percorso al Grande Fratello. Poi si è vista costretta ad abbandonare la casa per motivi legati alla sua famiglia. Come è giusto che sia, per rispetto della sua privacy, non sono mai state chiarite le motivazioni della sua uscita di scena. Ma la sua esperienza nel reality si è davvero conclusa? Gli spettatori che hanno avuto modo di apprezzarla nella casa, sebbene per pochi giorni, avranno modo di rivederla nel cast del reality condotto da Simona Ventura? Fanpage.it ha provato a fare chiarezza. Ecco cosa abbiamo appreso.

Anita Mazzota e la possibilità che torni al Grande Fratello. Fanpage.it ha appreso da alcune fonti che attualmente tutte le ipotesi sono ancora aperte. La (ex?) concorrente, dunque, non sarebbe ancora ritenuta fuori dai giochi. Lo scenario sembra essere quello di una situazione sospesa. La prima incognita è legata alla volontà della stessa gieffina. Sembra, infatti, che nel momento in cui scriviamo non sia ancora chiaro se la piercer ventiseienne se la senta di attraversare di nuovo la porta rossa per raggiungere i suoi compagni. Dunque, sempre secondo quanto ci risulta, il primo nodo da sciogliere sarebbe questo. In caso Anita dovesse manifestare il desiderio di proseguire il percorso iniziato lo scorso 29 settembre, allora si passerebbe a decidere quando farla rientrare. Insomma, al momento lo scenario è quello di una situazione in divenire e tutte le possibilità restano aperte. Anita Mazzotta non è ancora fuori dal Grande Fratello.

Anita Mazzotta è ancora nella grafica dei concorrenti del Grande Fratello. Come abbiamo rimarcato nei giorni scorsi, Anita Mazzotta risulta ancora nel cast del Grande Fratello. Sul sito ufficiale, nello spazio dedicato ai gieffini, la sua foto è ancora al suo posto. Inoltre, Simona Ventura nella scorsa puntata l'ha salutata dicendole: "Ti vogliamo bene e ti aspettiamo con tutto il cuore". Dunque, non resta che attendere. È giusto che Anita si ritagli il tempo necessario per affrontare quanto sta accadendo nel suo privato.