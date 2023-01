Andreas Muller commosso: “È difficile non essere il padre dei figli di Veronica” Veronica Peparini e Andreas Muller sono ospiti della puntata di Verissimo di domenica 15 gennaio. I due raccontano la loro storia d’amore, nata durante il periodo di Amici.

A cura di Ilaria Costabile

Ospiti della puntata di Verissimo di domenica 15 gennaio sono stati Veronica Peparini e Andreas Muller. L'ex maestra di danza di Amici racconta il suo percorso nella scuola più famosa d'Italia e insieme al ballerino, presente in studio, ripercorre i vari momenti della loro storia d'amore.

Veronica Peparini ricorda il percorso ad Amici

L'ex maestra della scuola di Amici ha ripercorso le varie fasi della sua esperienza nella scuola di Cinecittà che quest'anno non la vede tra i professori della trasmissione. Ripercorrendo i suoi trascorsi con Maria De Filippi, Veronica Peparini ammette: "Amici è stata la crescita, è stato un percorso bellissimo, mandavo in continuazione messaggi a Maria per ringraziarla di tutto quello che stavo vivendo, perché non era scontato".

L'amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller

In studio, poi, arriva Andreas Muller che aveva assistito alla prima parte dell'intervista da dietro le quinte: "Mi è scesa qualche lacrimuccia". I due, ormai da sei anni insieme concordano nel dire: "Non c'era una data precisa, sei anni di sicuro" dice Peparini e il ballerino aggiunge: "Dopo che è finito il mio percorso da allievo nella Scuola". La nascita del loro amore non è stata semplice, non solo perché avevano ruoli gerarchicamente differenti, ma soprattutto nel dover fronteggiare la differenza d'età, come racconta l'ex maestra:

All'inizio tutti e due non ci pensavamo, perché era difficile, nessuno dei due pensava che avrebbe avuto seguito dopo, ma è vero che se una cosa deve accadere accade, anche se ci sono tante cose contro, alla fine se deve andare va.

Andreas aggiunge: "Ammettere che ci sono dei litigi è importante, ma se nonostante quelli siamo ancora qua, vuol dire che qualcosa di forte c'è".

Il rapporto tra Andreas Muller

Dopo aver scherzato sulla presenza della madre di Andreas, mai invadente nel loro rapporto, ma sempre presente e pronta a dire la sua, si passa ad un altro lato della famiglia: i figli di Veronica. Il ballerino guardando delle foto insieme si commuove e parla della difficoltà:

Voglio tanto bene ad entrambi e ovviamente non essere il padre è difficile nel bene e nel male, cerco di esserci ecco, se serve, non voglio forzare niente, non mi intrometto mai troppo, nelle decisioni, nelle organizzazione.

Anche la compagna interviene sulla questione, supportando Andreas: "È un ruolo complicato, soprattutto per una persona sensibile come lui, i rapporti si evolvono nel tempo, in alcuni casi si complicano, poi ci si ritrova, però non è semplice".