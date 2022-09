Amici22: Ramon scrive una lettera alla Celentano dopo la sospensione, la reazione della maestra Dopo la sospensione della maglia da parte della maestra Celentano, Ramon ha deciso di scrivere una lettera alla sua insegnante, accompagnandola con un regalo a dir poco particolare.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata di Amici andata in onda domenica 25 settembre, in cui a Ramon è stata sospesa la maglia dalla maestra Celentano, per questioni che riguardano il decoro e la pulizia in casetta, il ballerino ha voluto incontrare la sua coach per darle una lettera scritta di suo pugno: "Ho scritto questa lettera quando sono tornato in casetta, perché non mi piace parlare" ha spiegato una volta incontrata l'insegnante.

La lettera di Ramon ad Alessandra Celentano

Il motivo della sospensione, che ha generato anche qualche polemica tra gli altri prof, era relativo non a questioni accademiche, quanto ad atteggiamenti adottati da Ramon in casetta, poco consoni ad una trasmissione televisiva secondo la maestra di danza. Il ragazzo sin da subito ha cercato di sdrammatizzare l'accaduto e quindi ha cercato di rabbonire l'integerrima Celentano, senza però riuscirvi. Tornato in casetta ha deciso di scriverle una lettera, letta ad alta voce:

Cara maestra Celentano, le scrivo questa lettera indossando il meraviglioso pigiama di seta blu che mi ha fatto recapitare. […] In primis volevo chiederle scusa se i miei atteggiamenti nella casetta le sono risultati poco consoni. In secondo luogo le volevo dire che sì, è vero che sono un ballerino classico e devo avere sempre un certo atteggiamento nella vita quotidiana, ma io mi ritengo diverso da tutti. Sono un ragazzo normale come tutti e che quando deve dimostrare eleganza o l’essere puro classico lo fa danzando. Le voglio fare un regalo, con la premessa che io sono Ramon, un ragazzo classico ma anche un po’ pir*a

La reazione della Celentano al regalo di Ramon

Accanto alla lettera, che è stata piuttosto gradita dalla prof, che infatti ha commentato: "È molto carina questa lettera, la apprezzo molto, è simpatica ma anche molto umile, fa uscire quello che sei tu al di fuori del gioco, dello scherzo o del ballerino classico impettito. Io non voglio che tu non sia te stesso, io voglio che tu sia te stesso, ti chiedo solo di stare un pochino più attento". Ramon aveva portato con sé anche un cadeaux per la maestra, racchiuso in una scatola rossa a forma di cuore. Al suo interno Alessandra Celentano ha trovato un costume del suo allievo che ha aggiunto: "È il mio preferito, ma voglio che lo abbia lei". La coach, quindi, divertita dalla spontaneità di questo gesto ha ribattuto: "Sai che ti dico? Che me lo metto io a casa, se mi entra. Ma è un amore”.