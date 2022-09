Amici22: Alessandra Celentano sospende la maglia a Ramon, il motivo crea polemiche Alessandra Celentano sospende la maglia a Ramon, ma il motivo per cui compie questa scelta desta non poche polemiche anche tra i professori.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova edizione di Amici è iniziata da poche settimane e gli allievi danno già filo da torcere ai professori che non perdono occasione di mostrare la loro autorità. Ecco, quindi, che nella puntata di domenica 25 settembre Alessandra Celentano è la prima a mettere in atto un provvedimento piuttosto duro nei confronti di uno dei suoi ballerini, ovvero Ramon, decidendo di sospendergli la maglia.

La decisione di Alessandra Celentano

Da sempre Alessandra Celentano ha la nomea di essere una insegnante severa e ha dimostrato di richiedere disciplina ai suoi allievi non solo in studio o in sala prove, ma anche in situazioni di relax. La maestra, infatti, contesta a Ramon di avere un aspetto discinto e sciatto in casetta, oltre a sottolineare l'abitudine a certi gesti, come spiega anche in puntata dopo aver mostrato alcune immagini:

Voi dovreste sapere che noi vi guardiamo anche quando siete in casa e io spesse volte ti ho trovato così: per me quelle sono mutande, con la canotta sciammarrata, le ciabatte da mare e spesso e volentieri le mani sulle parti intime, adesso qui si è vista una frazione di secondo. Allora io dico, ognuno a casa sua fa quello che vuole, per l'amor di Dio, è vero che siete a casa ma ci sono le telecamere, dovete avere un minimo di decoro, un attimo pensare che non siete veramente a casa vostra. È importante un minimo di aplomb, ti prego di poter prossimamente, anche dare un minimo di esempio.

In un'altra clip si vede Ramon, intento a provare alcuni passi di latino americano, con il microfono posizionato in maniera scorretta rispetto ai suoi compagni e a questo proposito la Celentano aggiunge: "I microfoni, le cose che vi danno in dotazione dovete averne cura, perché se cade e si rompe, poi che fai, lo paghi tu?".

Leggi anche Reunion di alcuni volti di Amici 21, Alessandra Celentano e Veronica Peparini scatenate al karaoke

Ramon si giustifica e Lorella Cuccarini lo appoggia

Il ragazzo, quindi, prova a difendersi dichiarando di non voler contestare la sua insegnante, ma aggiungendo: "Io adesso prendo la maglia, ma è un po' too much", ricevendo come risposta: "Sarà anche too much, ma così te lo ricorderai". La decisione della Celentano trova non pochi disaccordi tra i coach, come Lorella Cuccarini che commenta: "E meno male che doveva cambiare. Trovo assurdo che questi ragazzi debbano avere il timore di comportarsi come vogliono, di rilassarsi, non sono per niente d'accordo con questa cosa". Ramon, quindi, cerca di convincere la maestra, esibendosi in una serie di fouettes, e aggiungendo: "La toccata è perché porto tutto il giorno il sospensorio, fa male, quindi la sera, c'è bisogno di stare più rilassati".