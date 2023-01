Amici22, Isobel e Angelina non ricevono la maglia del serale: la scelta di Celentano e Cuccarini Nella puntata di Amici22 alcuni degli allievi si contendono la maglia per il serale. Isobel e Angelina sembrano essere le prescelte, ma Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini rimandano questo momento. Ospite della manche è Alessandro Cattelan che non perde occasione di stuzzicare Maria De FIlippi.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Amici di domenica 15 gennaio, oltre a vedere la risoluzione di quanto è accaduto nella notte di Capodanno tra alcuni allievi della scuola, è dedicata anche a stabilire chi tra cantati e ballerini merita di ricevere, già da ora, la maglia per il serale. Ospite della manche è Alessandro Cattelan che, insieme ad altri giudici, valuterà le esibizioni degli allievi.

Angelina e Isobel vicine al serale

Come di consueto, tutti gli allievi si esibiscono tra inediti e nuove coreografie per soddisfare la curiosità dei giudici, pronti a distribuire voti e giudizi a ciascuno di loro. Ad entusiasmare particolarmente Alessandro Cattelan, ospite della puntata, sono state Angelina e Federica, ad entrambe, infatti, non ha esitato a rivolgere qualche complimento dicendo loro di essere state davvero brave e incoraggiandole a continuare per la loro strada. Ad arrivare in cima alla classifica, sommando i voti di tutti i giudici presenti, è proprio Angelina, che ringraziando per la posizione dichiara:

In una settimana non so quanto io sia cresciuta, ma aspetto il parere di Lorella, io sono qua da due mesi, loro qui da quattro, quindi sarebbe forse giusto che io abbia la maglia, se dovessi averla un giorno il più tardi possibile, non lo so.

A lei si aggiunge Lorella Cuccarini che dichiara: "C'è ancora tanto tempo, almeno altri due mesi per fare esibizioni, imparare, non c'è fretta, quindi io la maglia non gliela do. Però vorrei che lei ci facesse ascoltare una cover di Ivano Fossati, che ha preparato in questi giorni".

Stessa cosa accade anche con Isobel, elogiata dai maestri di danza, con Garrison che commenta: "Lei ha nerbo quando balla, è bravissima". Prima in classifica, presentatasi davanti alla maestra Alessandra Celentano, la ballerina ascolta le parole della sua insegnante: "Io per Isobel ho pensato una cosa, voglio e credo sia giusto che lei faccia lo stesso percorso che hanno fatto gli altri, quindi la maglia non gliela do".

Alessandro Cattelan stuzzica Maria De Filippi

Alessandro Cattelan è arrivato nella puntata di Amici portando una ventata di ilarità e coinvolgendo subito Maria De Filippi in un siparietto simpatico: "Maria sei l'unica che ancora non è venuta da me, io ci tengo eh, ti aspetto", la conduttrice quindi ridendo: "Vengo, giuro che vengo". Non contento, prima di lasciare lo studio, annunciando il ritorno di "Stasera c'è Cattelan" su Rai2 aggiunge: "Inizia il 17 gennaio, io allora ti aspetto per il 18", facendo sorridere la padrona di casa che tergiversa.