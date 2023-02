Amici22, Aaron in lacrime è preoccupato che Jore possa lasciare la scuola Aaron si mostra particolarmente agitato all’idea che Jore possa lasciare la scuola di Amici dopo l’arrivo di Mezkal. Intanto Rudy Zerbi fa un discorso a Jore, manifestandogli le sue perplessità.

A cura di Ilaria Costabile

Le ore che seguono la registrazione della puntata pomeridiana di Amici 22 sono particolarmente piene di tensione per alcuni degli allievi della scuola, soprattutto dopo l'entrata inaspettata di un nuovo cantante, Mezkal, e l'annuncio di Rudy Zerbi che ha dichiarato di aver pensato ad una possibile sostituzione. Intanto, Aaron non riesce a tranquillizzarsi all'idea che Jore, uno dei ragazzi con cui ha legato in queste settimane, convocato proprio dal coach che, infatti, non gli nasconde i suoi dubbi sul suo percorso.

Il timore di Aaron

Aaron sembra essere quello più preoccupato tra i suoi compagni all'idea di Jore possa lasciare la scuola, dal momento che il cantante è stato convocato da Rudy Zerbi. Il ragazzo, infatti, parlando con gli altri manifesta le sue preoccupazioni: "Sono un po' spaventato perché Jore è andato là, ma no perché mi sono trovato tanto con lui" dice senza riuscire a trattenere le lacrime. NDG che lo ascolta, però, cerca di tirarlo su: "Hai paura che vada via? Lo avrebbe detto no? Se se ne va allora piangiamo insieme".

Il discorso di Rudy Zerbi a Jore

Intanto, Rudy Zerbi ha convocato Jore per parlare del suo percorso nella Scuola di Amici e comunicargli le sue perplessità. Il coach, infatti, prova a smuovere il ragazzo dicendogli cosa vorrebbe vedere nelle sue esibizioni e che, molte volte, non ha visto: