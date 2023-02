Amici 2022, Mezkal entra nella scuola e Rudy Zerbi pensa ad una sostituzione Rudy Zerbi fa entrare nella scuola di Amici un nuovo cantante, Mezkal, annunciando che potrebbe esserci una sostituzione con uno dei suoi allievi. Intanto Angelina e Alessio vincono le gare di canto e ballo ma non ricevono la maglia del serale.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Amici22 in onda domenica 12 febbraio, non sono mancati i colpi di scena tra gli allievi della scuola che, a poche settimane dal serale, hanno visto l'ingresso di un nuovo talento tra i cantanti, si tratta di Mezkal. Rudy Zerbi gli consegna la maglia e pensa ad una sostituzione, intanto Angelina conquista ancora una volta il primo posto nella gara di inediti, ma non ottiene ancora la maglia che la fa accedere al serale.

L'ingresso di un nuovo allievo per Rudy Zerbi

Nonostante manchi davvero poco all'inizio della fase finale del programma Rudy Zerbi ha deciso di fare entrare nella scuola un nuovo cantante, si tratta di Mezkal, che potrebbe mettere in discussione la permanenza di qualcuno che invece tra i banchi di Amici siede sin dall'inizio del programma. Il coach, però, non avendo ancora ben chiaro come agire, chiede al ragazzo di avere un po' di tempo per poter prendere una decisione, nel mentre avrà il tempo di vederlo lavorare giorno per giorno.

Angelina vince ma non riceve la maglia del serale

La puntata ruota attorno alle gare di canto e ballo giudicate da professionisti esterni. Per quanto riguarda i ballerini ci sono Garrison, Kristian Cellini e Kledi Kadiu, mentre per il canto è ospite della trasmissione Tiziano Ferro che diletta il pubblico con il brano "La prima festa del papà". Il cantante non si risparmia nei giudizi con gli allievi ed elogia le performance di Angelina, Aaron e anche Cricca, la prima arriva in vetta alla classifica, ma nonostante il risultato, Lorella Cuccarini decide di non consegnarle la maglia del serale, facendo con lei una scommessa: la cantante dovrà vincere la gara anche la prossima settimana, a quel punto potrà indossare l'ambita felpa dorata.

Alessio conquista consensi nelle gare di ballo

Dal punto di vista del ballo, invece, a conquistare a svettare la classifica è Alessio. Il ballerino, seppur entrato da meno tempo rispetto agli altri, convince i giudici esterni e anche i coach. Todaro, che è il suo maestro, si dice soddisfatto ma ritiene sia presto per consegnargli la maglia. Intanto, i primi tre classificati nella gara di ballo, ovvero Alessio, Gianmarco e Samu si giocano il posto nel musical dedicato ai Pink Floyd, ovvero "Shine! Pink Floyd Moon". I ragazzi sono chiamati ad improvvisare insieme ad uno dei professionisti, e Kledi che giudica la performance premia anche stavolta Alessio.