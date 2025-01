video suggerito

Amici 24, Alessia in imbarazzo per il passo a due con Sebastian: "È troppo spinto, mi viene da piangere" Nella scuola di Amici 24, Alessia sta preparando un passo a due sensuale con il professionista Sebastian per la prossima puntata del pomeridiano. Una coreografia che le crea imbarazzo e disagio per alcuni passi, perché lontana dal suo stile: "Mi viene da piangere, è uno scherzo. È un po' spinto".

A cura di Elisabetta Murina

Alessia alle prese con un passo a due sensuale ad Amici 24. Come si è visto nel daytime del 23 gennaio, in vista della prossima puntata la ballerina deve preparare una coreografia diversa dal solito con il professionista Sebastian. Alcuni passi però le hanno fatto vivere momenti di crisi, tanto che pensa si tratti di uno scherzo: "Non ce la faccio, mi viene da piangere".

Alessia in crisi per il passo a due sensuale con Sebastian

Per la prossima puntata di Amici 24, in onda domenica 26 gennaio, ad Alessia è stata assegnato un passo a due con Sebastian. Si tratta di una coreografia molto sensuale, lontana dai suoi passi e dal suo stile, che durante le prove le l'ha messa piuttosto a disagio. "No, è uno scherzo. Ti giuro non ce la faccio, mi viene da piangere. Devo metabolizzare", ha detto la ballerina al coreografo, in difficoltà nel dover eseguire alcune mosse. "Toccami come vuoi", ha detto Sebastian per incoraggiare Alessia a sentirsi più a suo agio. "Non si può fare, è imbarazzante", ha continuato la ballerina, con un sorriso che nascondeva un certo imbarazzo.

"Mi viene da piangere, è proprio spinto"

Dopo la prova della coreografia con Isobel e Sebastian, Alessia si è confrontata con l'amica Chiara esprimendole le sue perplessità: "Mi viene da piangere, ma non posso neanche perché la maestra Celentano si arrabbia". Solo qualche giorno fa, la ballerina si era lamentata della sua posizione in classifica e la prof l'aveva invitata a "non fare scenate". "So che ce la posso fare, però è un po' spinto. Con il fatto che non conosco Sebastian, c'è anche un po' di imbarazzo. Per me è una prova".