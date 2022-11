Amici 22, Samu è pazzo di Elena D’Amario: è un tormentone Ogni anno c’è qualcuno che si innamora di Elena D’Amario, questa volta è toccato a Samu.

È un tormentone: ogni anno, c'è qualcuno che si innamora di Elena D'Amario. E come biasimare chi cade in amore? Ad Amici 22 è il turno di Samu, che oltre agli ostacoli delle gare deve affrontare quelli del cuore, come cantavano Elisa e Luciano Ligabue.

Cosa è successo in diretta

Nella diretta di domenica pomeriggio, 20 novembre, è stata proprio Maria De Filippi che ha sottolineato questo aspetto e cioè: "Ogni anno cambia il cast, ma c'è sempre qualcuno che si innamora di lei". La conduttrice, a quel punto, chiede a Samu se vuole improvvisare una coreografia e poi lo coglie sapendo quelli che sono i suoi sentimenti e avverte: "Niente baci però, per ragioni di sicurezza".

Samuel Segreto confessa il suo amore per Elena D’Amario

Il contesto e il riferimento a Enrico Nigiotti

In questo scenario, Maria De Filippi dedica un focus a Elena D'Amario facendola accomodare al centro dello studio e poi racconta:

La vidi al ballo delle debuttanti, aveva 17 anni, e la convinsi a fare il provino per Amici. Entrò nella scuola quando c'era Marco Garofalo che le assegnava spesso coreografie spinte. Lei era piccolina e si rifiutava sempre di farle. All'epoca era anche fidanzata con un ragazzo del cast che era molto geloso. Faceva le piazzate per come muoveva il lato B…

Il fidanzato del passato, infatti, era proprio Enrico Nigiotti. Samu, intanto, è stracotto di lei ed Enrico Nigiotti fa parte del passato: "Ho bisogno di lei, non so come gestire questa cosa", ha confidato ai compagni. È una dinamica che Maria De Filippi ha deciso di sfruttare così, regalando a entrambi una coreografia improvvisata sulle note di "Mi fai impazzire" di Blanco. Emozione fortissima culminata con gli applausi della stessa Elena D'Amario e dello studio.

Elena D'Amario: cosa fa la ballerina oggi

Elena D'Amario è cresciuta artisticamente proprio nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo un percorso di studi completato negli Stati Uniti, Elena D'Amario è poi ritornata come professionista ad Amici per aiutare i ragazzi delle scuole a formarsi e crescere.