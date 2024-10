video suggerito

Amici 2024, Trigno e Ilan litigano: "Per colpa tua non ho voce. Non mi faccio fo***re le performance" Nella casetta di Amici, Ilan e Trigno litigano perché uno dei due non ha voce a causa dell'aria condizionata lasciata accesa. I ragazzi, però, fanno pace poco dopo.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casetta di Amici tra i giovani allievi iniziano ad esserci anche i primi battibecchi. Protagonisti di una discussione mattutina sono stati Ilan e Trigno. Quest'ultimo ha accusato l'amico di aver acceso per troppo tempo l'aria condizionata, provocandogli fastidi alla gola. A causa di questa discussione, Ilan ha dimenticato di avere lezione di canto, sentendosi in colpa, Trigno gli ha ceduto la sua per ristabilire la pace.

La discussione tra Ilan e Trigno

Mattinata turbolenta per i ragazzi di Amici, che hanno dovuto assistere ad una discussione piuttosto accesa. Trigno entra nella sala in cui si riuniscono i ragazzi dopo la puntata e con la voce visibilmente alterata dal mal di gola, rivolgendosi ad Ilan dice: "Hai fatto casini con l'aria condizionata e adesso sto di m**da, voglio proprio vedere come canti tu e come canto io", il ragazzo ha poi continuato:

Che ca**o metti l’aria condizionata di notte? Ho le tonsille grosse e mi sento la febbre. Mi sono fatto il culo come una capanna per essere qua, non mi faccio fottere le performance".

Nel frattempo Ilan, parlando con gli altri ragazzi, commenta l'atteggiamento di TrigNo, lamentandosi per il trattamento che gli aveva riservato

Questa si chiama paraculata. C’è modo e modi di dire le cose, è palese che mi dispiace. Sicuro hai perso la voce per me? Perché a me sembra che tu abbia sempre meno voce. Ogni volta dici che non hai voce.

Il diretto interessato si affaccia in giardino e rivolgendosi al cantante gli dice: "Ti chiedo scusa per stamattina, però sentirmi dire che sono un parac**o, dopo che tu non mi hai chiesto neanche scusa, non mi sembra proprio ok".

Ilan e Trigno si chiariscono e fanno pace

Ilan è visibilmente scosso dal battibecco con Trigno e, infatti, si lascia andare a qualche lacrima. Il ragazzo che prima si era lamentato, gli va incontro per abbracciarlo: "Non voglio che stai male zì, è tutto a posto, non ti ho incolpato di niente, mi dispiace". Ilan tra le lacrime confida all'amico di aver saltato anche una lezione, di averla dimenticata e Trigno: "Se vuoi ti cedo la mia, tanto io li so i pezzi, vai al posto mio". Pace fatta, quindi, tra i due.