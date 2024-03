Amici 2024: anche Kumo eliminato durante la prima puntata del 23 marzo, salva Lil Jolie Ad andare al ballottaggio finale nel corso della prima puntata del serale di Amici 2024 sono stati Kumo e Lil Jolie. È stato il ballerino a dovere abbandonare la scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

A dovere abbandonare la scuola di Amici a un passo dall’inizio del serale è stato Kumo che ha dovuto abbandonare il talent show subito dopo l’uscita di Ayle, la prima della serata. Kumo è finito al ballottaggio finale con Lil Jolie, risultata essere l’allieva perdente nel corso della terza manche della serata che ha visto la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro scontrarsi con quella capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Maria De Filippi incontra Kumo e Lil Jolie

Prima di comunicare a Kumo e Lil Jolie l’esito della votazione, la conduttrice ha voluto parlare con la cantante in disparte: “Durante l’ultima esibizione ti tremava tantissimo la mano. Mi sono resa conto che quando stai per piangere guardi in alto, come se le lacrime potessero rientrare”. Lil sostiene che Maria De Filippi riesca a gestire i suoi momenti difficili ma la padrona di casa non è apparsa convinta: “Non mi pare. Su certe cose non ci sono riuscita”. Poco dopo, Maria ha voluto parlare anche con Kumo, anche lui provato ma meno emotivo rispetto a Lil Jolie.

Maria De Filippi comunica a Kumo la sua eliminazione

Pochi istanti dopo, di fronte alla classe di Amici riunita, Maria De Filippi ha commentato a Lil Jolie e a Kumo l’esito del voto dei giudici: “Non farei tanti giri di parole. Esce Kumo”. Kumo ha quindi ringraziato i suoi compagni di avventura e dopo un abbraccio ha abbandonato la casetta che negli ultimi tempi è stata la sua casa. Prima di abbandonare Amici, il ballerino ha ricevuto un lungo applauso da parte dei suoi compagni di avventura. Kumo è stato uno degli allievi di Emanuel Lo. A perdere uno dei propri talenti nel corso della prima puntata di Amici in onda sabato 23 marzo, dunque, sono stati sia Emanuel che Anna Pettinelli che hanno dovuto salutare Kumo oltre ad Ayle. La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi non ha perso alcun componente.