Maria De Filippi commossa dopo l’uscita di Ayle ad Amici 2024: “Per me è come se avessi vinto” Maria De Filippi saluta Ayle, risultato essere il primo eliminato nella prima puntata del serale di Amici 2024. Allievo di Anna Pettinelli, ha ricevuto i complimenti della padrona di casa prima di lasciare lo studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

249 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ayle è stato il primo eliminato della prima puntata del serale di Amici 2024. Allievo di Anna Pettinelli, era entrato al serale nonostante il parere contrario di Rudy Zerbi ma era riuscito a convincere la sua insegnante che aveva deciso di dargli la maglia. Purtroppo la partecipazione al serale di Ayle è durata solo una puntata e il cantante ha dovuto abbandonare il talent show.

I saluti di Maria De Filippi ad Ayle

Ma prima che Ayle abbandonasse lo studio, la padrona di casa Maria De Filippi ha voluto ricordargli il suo affetto la sua stima. Lo ha fatto senza nascondere la commozione: “Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto. Sai cosa penso perché te l’ho detto mille volte. Per me è come se tu Amici lo avessi vinto perché hai vinto cose molto più grandi e molto più importanti. Spero sia scesa un po’ la rabbia con cui sei entrato. Non bisogna essere arrabbiati con la vita, ricordatelo questo”.

Chi è Ayle di Amici 2024

Ayle, nome d’arte di Elia Flagella, ha 19 anni ed è originario di Livorno. La sua partecipazione a questa edizione del talent show è stata contraddistinta da un colòpk di testa senza precedenti: stanco di essere messo in discussione, Ayle aveva abbandonato il programma per 24 ore prima di ripensarci e tornare nella scuola dopo avere chiesto il permesso di poter rientrare. Una volta rientrato, si era scusato spiegando di avere compreso il suo errore e aveva ottenuto la possibilità di restare. È stata la maestra Anna Pettinelli a volerlo al serale nonostante il parere contrario di Rudy Zerbi che avrebbe preferito eliminarlo per fare spazio ad altri allievi. Grazie ad Amici, Ayle ha avuto la possibilità di produrre i singoli "Il tuo nome" e "Allergica alle fragole", ottenendo un certo riscontro nel pubblico che potrà continuare a seguirlo anche una volta conclusa la sua esperienza nel talent show.