Amadeus ancora volto del Capodanno di Rai1, Perugia ospita L’Anno che Verrà La Rai conferma Amadeus al timone dell’evento di fine anno per l’ottava volta consecutiva. Dopo Terni è la volta di Perugia, che sarà città ospitante.

A cura di Andrea Parrella

Il Capodanno di Rai1 cambia la location ma non il volto. Ci sarà ancora una volta Amadeus, per l'ottava volta consecutiva, a traghettare il pubblico di Rai1 dal 2022 al 2023. Non sarà Terni, tuttavia, ad ospitare l'evento, come era accaduto l'anno scorso alle Acciaierie.

Perugia ospiterà l'evento

Toccherà invece a Perugia, città ospitante de L'Anno che verrà 2022. Il capoluogo umbro accoglierà uno degli eventi televisivi più seguiti dell'anno, che con ogni probabilità tornerà per la prima volta in condizioni di totale normalità dopo le due edizioni straordinarie del 2020 e 2021 condizionate per forza di cose dagli effetti del Covid. Ad annunciarlo la novità è una nota della Rai, che dà notizia della conferma di Amadeus, chiamato poi al tour de force nei mesi successivi, visto che lo attenderà il quarto Festival di Sanremo consecutivo.

La ventesima edizione de L'Anno che Verrà

Per il format de L'Anno quella del 2022 sarà la ventesima edizione. La prima era andata in onda a cavallo tra il 31 dicembre 2003 e il 1 gennaio 2004, affidata a Carlo Conti, che avrebbe condotto l'evento per sei edizioni consecutive prima di avvicendarsi con Fabrizio Frizzi e, successivamente, la coppia composta da Mara Venier e Pino Insegno. Poi altre tre edizioni affidate a Carlo Conti, prima che nel 2014 toccasse alla coppia composta da Flavio Insinna e Nino Frassica. Dal 2017 arriva l'era Amadeus, da allora al timone del programma in solitaria, fatta eccezione per l'edizione "speciale" del 2020, quando in uno studio quasi deserto, Amadeus festeggiò il Capodanno di Rai1 in era Covid affiancato da Gianni Morandi. Coppia che, curiosamente, quest'anno si ricomporrà proprio sul palco del Festival di Sanremo, visto che il direttore artistico gli ha chiesto al cantante di affiancarlo, dopo che nella scorsa edizione della kermesse Gianni Morandi era stato uno dei concorrenti, peraltro classificandosi al terzo posto.