Alvise Rigo: “Sono single, devo concentrarmi sul lavoro” Alvise Rigo è stato ospite della puntata di sabato, 15 gennaio 2022, di Verissimo. L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha raccontato alcuni dettagli della sua vita, professionale e privata.

Alvise Rigo è stato ospite della puntata di sabato, 15 gennaio 2022, di Verissimo. L'ex concorrente di Ballando con le stelle ha raccontato alcuni dettagli della sua vita, professionale e privata. Dopo aver ottenuto successo nel mondo del rugby, ha interrotto la carriera a causa di un brutto infortunio. Da quel momento, è entrato nel mondo della moda. Ha conosciuto Andrea Zelletta, amico con cui ha un grande legame, nonostante qualche dissidio: "Per me, un mentore, ma abbiamo visioni molto diverse".

"Io, vittima di bullismo"

Non si direbbe, ma Alvise Rigo è stato vittima di bullismo: "Nel mio caso ho vissuto di sport e nei gruppi si hanno sempre un po’ di problemi con qualcuno…”. Il motivo è legato al fattore fisico: "Ai tempi ero il più piccolino della classe e così sono stato bullizzato".

Alvise Rigo è stato messo "sotto torchio" da Silvia Toffanin che ha voluto conoscere il suo stato sentimentale attuale. E allora il cuore di Alvise Rigo non batte per nessuna donna in particolare. A Verissimo, l'ospite odierno ha spiegato che al momento è felicemente single. Il motivo è da ricercarsi nella sua volontà di concentrarsi sul suo percorso lavorativo: "Mi sto concentrando su altro".

La vita privata di Alvise Rigo

Alvise Rigo ha alle spalle una carriera nel rugby italiano con tre stagioni in serie A. Ora ha deciso di abbandonare momentaneamente la palla ovale e di cimentarsi in uno sport inedito: il ballo. Alvise Rigo, 28 anni, ex rugbista professionista, è uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2021, dove balla accanto della ballerina Tove Villfor. Ha già debuttato in televisione sul palco di Sanremo 2020 come valletto al fianco di Antonella Clerici. E, alla fine di quell'esperienza, aveva dichiarato di essere single. Ora della sua vita privata non si sa altro, oltre quello che ha raccontato a Verissimo.