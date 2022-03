Alfonso Signorini attacca Delia Duran: “Se sei al GF Vip è merito di Soleil” Delia Duran, nel confessionale dalla casa del Grande Fratello Vip, ha rivelato che Davide Silvestri ha meritato la finale più di Soleil Sorge, eliminata dal reality proprio a un passo dalla fine. Ma Alfonso Signorini le lancia una frecciatina: “Se sei in questo programma è merito di Soleil, non tuo”.

Delia Duran e Soleil Sorge sono state due protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ma mentre la prima è arrivata alla serata finale, che si terrà lunedì 14 marzo, la coinquilina è stata eliminata definitivamente del reality, perdendo al televoto contro Davide Silvestri. La sua uscita ha suscitato grande stupore tra tanti spettatori e inquilini, che già la vedevano come una delle finaliste. Tranne che per la showgirl venezuelana, di tutt'altra opinione.

La frecciatina di Alfonso Signorini a Delia Duran

Durante la semifinale del 10 marzo, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui la moglie di Alex Belli, in confessionale, parlava dell'uscita di Soleil Sorge dalla Casa, sostenendo che Davide ha meritato la finale perché in questi mesi ha dato di più della coinquilina nel reality. Frasi che hanno fatto storcere il naso a molti, soprattutto perché Soleil è stata senza dubbio una delle concorrenti che più si è messa in gioco, a cominciare dal "triangolo" con Alex Belli e la diretta interessata. Prima che Delia potesse spiegare, però, il conduttore le ha subito lanciato una frecciatina: "Delia ti voglio ricordare che se tu sei in questo programma è merito di Soleil non tuo". La showgirl venezuelana, infatti, ha iniziato il suo percorso all'interno del reality in seguito alle dinamiche che si sono create proprio tra Soleil e Alex Belli.

Il ritorno di Soleil al GF Vip nella semifinale

Nel corso della puntata del 10 marzo, Soleil è rientrata in casa per avere un confronto con alcune coinquiline e per fare loro una sorpresa. In giardino è stata accolta da Jessica Selassié e Manila Nazzaro. Nessuna lite furibonda come forse Signorini si sarebbe aspettato e che avrebbe cercato in tutti i modi di provocare, ma un in bocca al lupo alle compagne di questi mesi: "Ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa, per farvi un grandissimo in bocca al lupo, abbiamo parlato tanto di questo momento, dopo tanto vissuto ci siete arrivati insieme, dovete essere fieri di tutto questo, ci tengo a darvi il mio affetto più grande. Ho visto che avete parlato tanto di me in questi giorni per il bello e per il brutto che avete detto, a prescindere ognuno di voi ha lasciato dei segni dentro di me, comprendo benissimo tutto quello che avete detto".