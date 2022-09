Alex Di Giorgio danzerà con un uomo a Ballando con le stelle 2022 Alex Di Giorgio parteciperà a Ballando con le stelle 2022 danzando con un uomo. L’atleta ha chiesto che il suo maestro fosse apertamente omosessuale, proprio come lui.

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione di Ballando con le stelle è alle porte e sono già state selezionate le coppie che quest'anno prenderanno parte al talent di Rai1. Tra le novità c'è quella che riguarda Alex Di Giorgio, nuotatore conosciutissimo, che ha chiesto di ballare con un uomo. La sua richiesta è stata accolta e il suo maestro, infatti, sarà Moreno Porcu 34enne sardo e già due volte campione italiano di danza latino americana.

La richiesta di Alex Di Giorgio a Milly Carlucci

Era già avvenuto nel 2018, quando Giovanni Ciacci chiese esplicitamente di danzare insieme a Raimondo Todaro, inaugurando la prima coppia dello stesso sesso sulla pista di Ballando con le stelle. I due, entrambi dichiaratamente omosessuali, balleranno insieme ed è questa la sostanziale diversità dalla vicenda su citata, che la richiesta da parte dell'atleta è stata particolarmente esplicita. Mentre il costumista dei vip chiese genericamente di ballare con un uomo, per sentirsi più a suo agio, Di Giorgio ha chiesto che fosse gay anche il suo maestro. Lo ha spiegato Milly Carlucci intervistata da DiPiù:

Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio, e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre.

Il coraggio di fare coming out

Il nome di Alex Di Giorgio è particolarmente noto nell'ambiente sportivo, non solo per i suoi risultati e per la partecipazione alle ultime Olimpiadi, ma anche perché è stato uno dei primi atleti a dichiarare la propria omosessualità. Nel tempo anche altri personaggi noti hanno avuto il coraggio di fare coming out come, tra gli italiani, la campionessa di pugilato Irma Testa.