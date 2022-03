Irma Testa a Fanpage: “Ho nascosto storie per anni, dopo il coming out mi sento più donna” Irma Testa, medaglia di bronzo alle Olimpiadi, racconta a Fanpage.it il lungo processo che l’ha portata a fare coming out: “Anche per tutti quei ragazzi che vogliono sentirsi liberi di amare”.

Irma Testa la scorsa estate ha scritto la storia del pugilato italiano conquistando una storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi. La prima pugile a prendere parte ai Giochi (nel 2016 a Rio) e a vincere una medaglia a Tokyo 2020. Nei mesi scorsi la pugile campana poi ha fatto coming out e in una splendida intervista rilasciata a Fanpage.it ha spiegato anche perché lo ha fatto e ha detto che sono state la madre e la sorella le prime a saperlo: "L'ho detto a mia madre e mia sorella per la prima volta. Nelle nostre case si svolge tutto in cucina e ho chiesto a mia madre di sedersi perché le dovevo dire una cosa. Le ho detto mi ero innamorata di una ragazza. Mia madre ha accennato un leggero pianto, è scesa una lacrimuccia. Mi ha detto ‘se sei felice, io sono felice… l'ho sempre saputo'. Questo ‘l'ho sempre saputo' mi ha fatto capire che mi ha sempre amato incondizionatamente e che non c'era nulla di sbagliato".

Testa ha raccontato di aver capito fosse normale amare una persona dello stesso sesso confrontandosi con le altre atlete delle nazionale di pugilato: "Vivevo tutto come un errore. Appena sentivo questa attrazione verso un'altra ragazzina subito la facevo uscire dalla mia mente. Soffermarmi su quel pensiero o su quell'idea mi faceva sentire sbagliata. Per me non esistevano altri casi, non c'erano donne che amavano altre donne. Non avevo mai sentito parlare di tante cose e pensavo non fosse normale amare una persona dello stesso. Ho capito questa cosa appena sono arrivata in Nazionale ad Assisi e mi sono confrontata con alcune ragazze che la vedevano in modo totalmente diversa. Lì ho capito che non ero sbagliata".

La pugile in passato ha dovuto nascondere anche i suoi legami affettivi, dicendo che era single o addirittura dicendo che era fidanzata con un uomo, ma ora è tutto diverso: "Ho dovuto nascondere le mie relazioni per tanti anni, pure quella più importante. Le ho nascoste e mi sentivo male per la persona che mi stava accanto. Alle domande sulla mia vita privata rispondevo dicendo che ero single o che ero fidanzata con un ragazzo. Pensavo a chi leggeva quell'articolo e quelle parole, perché puoi pensare di essere messa da parte. Dopo il coming out mi sono sentita più donna e ora posso essere quella Imma davanti a tutti".

Si è tolta un sassolino dalla scarpa ‘Butterfly' Testa, ricordando le tante parole superficiali che ha dovuto sentire sul suo conto. Parole che riguardavano anche lo sport che pratica: "Tante volte hanno associato al mio orientamento sessuale il pugilato e il fatto che rende più mascolina. Qualcuno ha dato anche una spiegazione scientifica, ma non la ricordo, perché è una cosa totalmente inutile. C'è chi pensa che le donne abbiano degli sport predefiniti. Mi hanno detto: sei così perché fai pugilato, ecco perché non dovreste farlo voi donne".

Dopo aver fatto coming out Testa ha ricevuto tanti messaggi, anche da persone che non conosceva, e ha voluto parlare di quello che le ha fatto più male. Il racconto di una ragazza che non ha avuto il sostegno della famiglia: "Ho ricevuto tanti messaggi. E vorrei raccontare quello più brutto, quello di una ragazza che non avevano accettato. E così lei invece di amare le donne ha scelto di stare con i ragazzi. Questo è stato il messaggio più brutto che ho ricevuto, è stato di un'atrocità unica. Volevo essere la sorella maggiore di tanti ragazzi e ragazze che vogliono sentirsi liberi di amare chi vogliono".

Il coming out Irma Testa lo ha fatto dopo la mancata approvazione del DDL Zan e ancora ricorda bene le esultanze di una parte del Senato: "Ha inciso anche quello nel mio annuncio. Forse la reazione dei nostri senatori. Loro sono le figure che ci rappresentano, le più illustri, e davanti alla negazione dei diritti non si può esultare in quel modo. È stato molto brutto".