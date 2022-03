Alex Belli: “Se tornerò al GF Vip a settembre? Prima vorrei tornare a fare le fiction tv” Alex Belli ospite di Casa Chi ha spiegato che non è escluso possa tornare al Grande Fratello Vip a settembre 2022, ma prima gli piacerebbe tornare sul set di una fiction tv. Delia e Soleil? “Hanno danzato con me in questo percorso”.

Alex Belli ospite di Casa Chi ha spiegato che non è escluso possa tornare al Grande Fratello Vip a settembre 2022, ma prima gli piacerebbe tornare sul set di una fiction tv: "Se tornerò al GF Vip 2022/2023? Ma sai, per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere".

Alex Belli vincitore morale del GF Vip 2022?

Non è escluso quindi che il "man" di questa edizione appena conclusa possa riapparire sul piccolo schermo, forse in una nuova veste, chissà. Sulla vittoria di Jessica Selassié solo tanta gioia, sebbene il Belli non nasconda un certo interesse a essere associato al vincitore morale del GF Vip 2022:

Sono felice per la vittoria di Jessica. Lei per me è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile. Io sono stato vicino a lei fin da subito quindi sono contento. Poi sono felice anche per Delia, perché la vittoria non è tutto. Il percorso che abbiamo fatto io e lei è stato bello e abbiamo dato tutti noi stessi e questo va detto. Questo è stato il nostro GF Vip. Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto. Se sono il vincitore immorale di questo GF Vip? Sento sempre ‘sei tu il GF’, ma sono frasi fatte. In ogni caso ho dato tanti contenuti e ho portato avanti molte dinamiche. Lo stesso vale anche per Soleil e Delia. Loro hanno danzato con me in questo percorso.

Il rapporto con Soleil Sorge dopo il GF Vip 2022

Ed è proprio sul rapporto con Soleil Sorge oggi che l'ex gieffino si è soffermando, spiegando che la benedizione di Donatella Rettore e Ditonellapiaga nel corso della puntata finale è stato l'ennesimo scherzo tra loro, ché l'amicizia è indubbia ma una storia d'amore non potrà mai accadere: