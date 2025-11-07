Alessia Marcuzzi elogia il Bon Jovi di Samuele Cavallo, Malgioglio: “Non ci sto, io lascio il programma”

Battibecco innocente a Tale e Quale e Show tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi che commentano l’esibizione di Samuele Cavallo. Il giudice alle parole della showgirl esordisce dicendo: “Non ci sto, io lascio il programma”.

Piccole scintille in giuria durante l'ultima puntata di Tale e Quale Show tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. I due giudici si sono trovati ad esprimere pareri contrastanti dopo l'esibizione di Samuele Cavallo che ha dovuto interpretare Bon Jovi e la sua Always.

Cristiano Malgioglio non ha avuto dubbi nel giudicare la performance di Samuele Cavallo, che non lo ha entusiasmato più di tanto e, come suo solito, ha spiegato il perché di questa sua considerazione, raccontando anche aneddoti personali:

Io impazzisco per lui. Bon Jovi ha una voce di petto, di testa, è talmente straordinario con questo suo falsetto, questa sua estensione. Ho visto un unico concerto a Udine, sono partito per andarlo a vedere, ad un certo punto c'è una donna che si spoglia e gli butta degli indumenti, quando vado a cantare io mi buttano i boxer.

Panariello, quindi, non perde occasione per fare una battuta: "Ma non i boxer che pensiamo noi, proprio i cani, a volte anche i dobermann". Ma Malgioglio non si lascia scoraggiare e dopo aver riso abbondantemente riprende:

A volte mi chiedo se suo nonno, che era di Sciacca, non gli avesse regalato la chitarra avrebbe fatto questa carriera, tutti i migliori cantati, Madonna, Lady Gaga, hanno origini siciliane, il nonno era di Sciacca e io sono di Ramacca, mi ci metto in mezzo anche io.

È il momento di Alessia Marcuzzi che quindi prende parola dicendo: "Samuele sei bravissimo, sei sempre stato bravo, sei proprio un talento", intanto si sente Cristiano lamentarsi e Marcuzzi lo riprende: "Non dico a tutti la stessa cosa, non ho ancora detto niente. E, anzi, secondo me al contrario di quello che hai detto tu, Cristiano, lui era veramente uguale a Bon Jovi". Un vero e proprio affronto per Malgioglio che inveisce contro la collega e dice: "No, no, io non ci sto io lascio il programma" con Carlo Conti che cerca di placarlo: "Ma perché? Potrà avere una sua opinione, no?" e Cristiano: "No, non non è possibile, veramente". Interviene, quindi, Alessia Marcuzzi: "Al Festivalbar io e Nicola lo abbiamo conosciuto e devo dire che gli somigli molto, le movenze, il modo di fare" e Savino: "Beh, l'hai conosciuto molto più tu" e la conduttrice: "Ma non è vero, era lui che guardava", lasciando intendere che il cantante le avesse rivolto attenzioni. L'ultimo a prendere parola è Giorgio Panariello che elogia sinceramente Samuele Cavallo dicendogli: