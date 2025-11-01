Programmi tv
A Tale e Quale Show anche Malgioglio rapito da Samuele Cavallo, Carlo Conti: “È quasi un evento storico”

L’esibizione di Samuele Cavallo viene accolta dal favore di pubblico e giuria, compreso Malgioglio che per una volta si sbottona davanti a una delle esibizioni.
A cura di Andrea Parrella
Per la quinta puntata di Tale e Quale Show è toccata una prova ardua a Samuele Cavallo, chiamato a imitare Diodato con la sua Fai Rumore, con cui aveva trionfato a Sanremo nel 2020. Un'esibizione complessa per la quale il concorrente, seriamente candidato alla vittoria finale, ha ricordato la figura di suo padre nella clip di introduzione all'esibizione, che è stata l'ultima della serata.

Il commento dei giudici

Esibizione che è stata molto convincente, non solo per il pubblico, ma anche per la giuria, tutta. A complimentarsi con lui, prima di tutti, è Sergio Friscia, quarto giudice di questa serata, che si è limitato a elogiare la sua prova: "Pezzo difficilissimo, mi hai fato veramente emozionare". Gli ha fatto eco Panariello, che prima ha scherzato: "Ma è tua quella tonsilla lì, che vedo?". Poi tornando serio ha aggiunto: "Come si fa ad arrivare lassù? Davanti a certe interpretazioni resto sempre a bocca aperta. Sono curioso di sapere cosa potrà dire mai Malgioglio", riferendosi alla severità dei commenti del giudice, per la serata di Halloween travestito da sposa cadavere.

La reazione di Malgioglio all'esibizione di Samuele Cavallo

Prima di Malgioglio è stato il turno di Marcuzzi, che nonha potuto far altre che spendere belle parole per Cavallo: "Diodato ha questa estensione vocale che rende la sua voce quasi uno strumento e tu sei stato bravissimo". Quindi è arrivato il turno di Cristiano Malgioglio, che di solito riesce a distruggere anche i concorrenti più bravi: "Diodato ha una voce rotonda, penso che a mio avviso sia il migliore che abbiamo in Italia, con un'estensione enorme. All'inizio mi sono spaventato perché non sentivo niente di Diodato, una cosa molto scolastica. Poi dopo hai iniziato ad emettere questa voce così forte e lì mi hai incantato veramente. Il pezzo è talmente emozionante e bello che ci vuole tanta interpretazione per cantare così".  Un commento che ha provocato una standing ovation del pubblico e la reazione di cavallo che lo è andato a baciare. Carlo Conti ha commentato sarcastico: "È quasi un evento storico".

Programmi tv
