Alessandro Greco torna in tv con Cook40: “Porto un sorriso, c’è bisogno di leggerezza” Alessandro Greco torna dal 9 aprile nel sabato mattina di Rai2 con un nuovo show. Si tratta di Cook40, a metà tra la sfida culinaria e il tutorial dove si dimostra agli italiani che cucinare bene e in poco tempo è possibile.

A cura di Ilaria Costabile

Alessandro Greco torna in televisione dal 9 aprile con lo show "Cook40", un programma che unisce l'impostazione del tutorial a quella di una vera e propria gara di cucina, da svolgere in soli 40 minuti. Un appuntamento settimanale nel weekend di Rai2 dove ogni sabato alle ore 12, per dodici puntate, allieterà il pubblico con nuove sfide e ricette golose: "Portare un sorriso, perché ora c'è bisogno di leggerezza. E ogni pretesto è buono per ottenerla, anche la cucina".

La cucina come fonte di spensieratezza

Intervistato dall'Ansa, il conduttore racconta questa nuova avventura che si appresta ad iniziare, sottolineando come in questo periodo sia necessario stemperare la tensione con programmi che riescano a portare un minimo di spensieratezza e che, allo stesso tempo, siano in grado di fornire anche qualche consiglio utile e ingegnoso da mettere in pratica in cucina:

Dopo la guerra invisibile del Covid, di fronte alla quale dobbiamo ancora avere grande attenzione, nessuno si sarebbe aspettato questa immane tragedia in Ucraina, una guerra vera. Ora mi interessa essere associato alla spensieratezza.

L'obiettivo di Cook40

Dopo il successo di DolceQuiz dove i protagonisti erano chiamati a rispondere ad alcune domande mentre preparavano un dolce, Greco ritorna tra i fornelli con l'intento di far divertire il pubblico e anche riportare un po' d'amore per le tradizioni e la semplicità delle cose fatte in casa, genuine e veloci, dal momento che è possibile cucinare in quaranta minuti anche piatti più elaborati, partendo dall'antipasto al dessert, nonostante sembri una sfida impossibile da affrontare. Alla domanda se, quindi, davvero è possibile riuscirci, il presentatore risponde: