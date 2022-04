Danilo Bertazzi, il Tonio Cartonio della Melevisione, torna in tv con un programma per bambini Danilo Bertazzi torna in tv con “Calzino”, un nuovo programma per bambini su Rai Yoyo dove accompagnerà i più piccoli in un viaggio alla scoperta di nuove avventure e conoscenze del mondo dei grandi.

A cura di Ilaria Costabile

Danilo Bertazzi torna in tv con un programma per bambini, in onda tutti i giorni da lunedì 11 aprile su Rai Yoyo, alle 7:20. Si tratta di "Calzino", una trasmissione che sarà riproposta anche in replica pomeridiana, alle 16:40, e che riporta sul piccolo schermo l'iconico Tonio Cartonio dell'amatissima Melevisione, ormai una figura cult della televisione per i più piccoli, che ha da sempre l'intento non solo di intrattenerli, ma anche di insegnare loro nuove cose e portarli in nuovi mondi.

Il ritorno di Danilo Bertazzi

Il coloratissimo Calzino, ormai stanco di vivere solamente in un cassetto e curioso di scoprire il mondo esterno, diventa amico di Danilo Bertazzi che gestisce le attività di un posto di nome Giocagioca. Attraverso domande, curiosità e giochi, i due esploreranno il mondo pur senza spostarsi, alimentando la fantasia e la possibilità di sperimentare nuovi linguaggi, di fatti si tratta di un programma di soft learning. Al suo fianco, c'è anche Marilena Ravaioli esperta di psicomotricità e di danza, soprattutto nell'ambito della Scuola dell'infanzia, è una figura amica che racconta le sue piccole avventure quotidiane, attraverso giochi di movimento.

In cosa consiste il programma

Il programma è dedicato ad una fascia di età tra i 3 e i 5 anni, affrontando tematiche legate alle conoscenza di sé, alle relazioni, alla creatività, che vengono mediate dalla figura di un adulto pronto ad ascoltare, accogliente e anche disposto ad esplorare con i bambini che sono a casa nuovi giochi ed esperienze. Ogni puntata, infatti, si divide in quattro momenti ben precisi, registrati con quattro modi diversi di giocare: con l'arte, con la musica, con linee, forme e parole, infine giocare con il movimento. "Calzino" è uno contenitore per bambini ideato dalla vice direttrice di Rai Ragazzi, Mussi Bollini, che ha voluto anche figure di esperti nelle produzioni per bambini.