Alessandro Greco e gli auguri amari per i 70 della Rai: "Non sempre ci capiamo ma l'amore è così" Gli auguri agrodolci di Alessandro Greco a "mamma Rai" per i 70 anni: "A volte non ci capiamo ma l'amore è fatto così". Recentemente, il suo Cook40 è passato alla conduzione di Flavio Montrucchio.

Alessandro Greco è sicuramente uno dei talenti più cristallini che siano mai stati sfornati dalla Rai, che oggi compie 70 anni. Al tempo stesso, però, è anche uno dei volti che in maniera più o meno incomprensibile, è stato spesso messo in disparte nonostante i successi ai quali ha partecipato. Il primo su tutti, quello di Furore. L'ultimo, nell'ordine, quello di Cook40 e nel mezzo tantissimo altro, come Zero e Lode chiuso senza motivo nel 2018. Ecco, allora, che gli auguri che Alessandro Greco fa a "mamma Rai" per i suoi 70 anni suonano particolari, agrodolci per non dire polemici: "Non sempre ci capiamo ma a volte l'amore è fatto così".

Il messaggio di Alessandro Greco

Alessandro Greco ha pubblicato su X questi auguri un po' agrodolci nei confronti dell'azienda che lo ha lanciato prima come concorrente a Stasera mi butto nel 1992 poi come conduttore ricorrente in Papaveri e Papavere, Unomattina e Furore. Recentemente, Alessandro Greco era rientrato con il programma Cook40 passato a Flavio Montrucchio:

Auguri mamma per questo compleanno speciale! Ricordo il primo giorno che mi hai aperto la porta come fosse ieri Che gioia vedere il sogno realizzarsi La stessa che provo ancora oggi quando possiamo vederci Non sempre ci capiamo ma a volte l’amore è fatto così.

L'ultimo programma di Alessandro Greco è stato Cook40

Alessandro Greco era rientrato alla conduzione di un format per due stagioni Cook40 su Rai2, dal 2022 al 2023, dopo essere passato per Il cantante mascherato come concorrente. Purtroppo, però, il format adesso è passato a Flavio Montrucchio nell'edizione in corso partita il 2 dicembre 2023. La prima edizione con Alessandro Greco debuttò con 444mila spettatori netti e il 4.2% di share. La seconda edizione, invece, con 203mila spettatori e 3.8% di share in ottobre. La nuova edizione, condotta da Flavio Montrucchio subentrato proprio a Greco dopo due edizioni nel dicembre 2023, ha invece debuttato con 359mila spettatori per il 3.6% di share.